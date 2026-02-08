Milano Cortina 2026
Pattinaggio artistico: Gubanova fa saltare il banco, Gutmann quarta. Si complica la strada per il bronzo
Si complica la situazione in casa Italia al team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un free program femminile a trazione thriller Anastasiia Gubanova ha fatto saltare il banco, battendo anche la statunitense Amber Glenn e rosicchiando quindi ancora preziosi punti in classifica. Quando manca soltanto un segmento alla fine di questa lunghissima prova a squadre, i nostri ragazzi si approcciano al free program maschile con due lunghezze di vantaggio sui georgiani in una gara che sarà di difficilissima lettura, complice la presenza di numerose mine vaganti.
Ma cosa è successo nello specifico? Lara Naki Gutmann ha messo sul piatto un free program di buona solidità, purtroppo macchiato da un passaggio a vuoto tutt’altro che banale nella seconda metà della performance, complice un lutz ruotato doppio anziché triplo e qualche altra piccola imprecisione che ha frenato il suo punteggio a 126.94 (61.16, 65.78).
Uno score nettamente più basso rispetto a Gubanova che, invece, ha confezionato la migliore prova personale della stagione completando tutti i salti pianificati (malgrado alcuni dubbi di rotazione nella seconda metà non redarguito dall pannello) e schizzando addirittura fino a quota 140.17 (73.24, 66.93) concedendosi il lusso di battere Amber Glenn, per ragioni assurde a noi non note schierata dagli Stati Uniti e autrice di una prova fallosa nei primi salti, tanto da doversi accontentare della terza piazza con 138.62 (70.91, 67.71). Nessun problema invece per la nipponica Kaori Sakamoto, vincitrice anche nel libero incantando l’Unipol Forum di Assago con un free da 148.62 (72.93, 75.62) mettendo ulteriore pressione agli Stati Uniti in vista dell’ultimo atto.
Nel prossimo segmento, dove sarà della partita Matteo Rizzo, l’Italia dovrà difendere con le unghia e con i denti i due punti di vantaggio al momento in possesso. Gli azzurri sono terzi con 52, la Georgia quarta a 50. Ai piani alti Giappone e Stati Uniti sono appaiati a quota 59. Inutile fare calcoli; le combinazioni sono molteplici. Bisogna solo fare bene e sperare.
CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT
|
CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE
|Pl.
|Name
|Nation
|TSS
=
|TES
+
|PCS
+
|CO
|PR
|SK
|Ded.
–
|StN.
|Team Points
|Team
|1
|SAKAMOTO Kaori
|JPN
|148.62
|72.93
|75.69
|9.39
|9.39
|9.57
|0.00
|#5
|10
|Japan
|2
|GUBANOVA Anastasiia
|GEO
|140.17
|73.24
|66.93
|8.32
|8.54
|8.21
|0.00
|#2
|9
|Georgia
|3
|GLENN Amber
|USA
|138.62
|70.91
|67.71
|8.39
|8.36
|8.61
|0.00
|#4
|8
|United States of America
|4
|GUTMANN Lara Naki
|ITA
|126.94
|61.16
|65.78
|8.39
|8.11
|8.14
|0.00
|#3
|7
|Italy
|5
|SCHIZAS Madeline
|CAN
|125.00
|65.44
|60.56
|7.50
|7.61
|7.57
|1.00
|#1
|6
|Canada