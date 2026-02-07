Pattinaggio artistico: Grassl non è perfetto, ma Egadze resta dietro. Italia ancora terza al Team Event!

Siamo ancora davanti, anche se con il brivido. L’Italia conserva la terza posizione anche dopo lo short program individuale maschile, assicurandosi così l’ingresso nella seconda fase del Team Event di pattinaggio di figura valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una gara difficilissima quella appena consumatasi sul ghiaccio dell’Unipol Forum Arena, dove la tensione da parte di Daniel Grassl è stata palpabile.

Sì perché l’altoatesino, entrato in pista come primo del secondo gruppo di lavoro, ha commesso un errore nella combinazione, viziata da un arrivo scomposto dal triplo lutz che non gli ha consentito di agganciare il triplo toeloop, accontentandosi di un doppio realizzato in qualche modo. Estremamente complicato anche il salto successivo, il triplo rittberger singolo, atterrato con rotazione mancante. Passato il momento più duro, l’azzurro allenato da Edoardo De Bernardis ha però passato in rassegna un triplo axel con una buona qualità espressa anche nelle tre trottole e nella sequenza di passi.

Con il punteggio di 87.54 (46.58, 40.96), che alla fine vorrà dire quinto posto, il nostro portacolori ha lasciato la porta aperta al georgiano Nika Egadze, il quale sotto pressione ha però confezionato uno short quasi speculare a quello di Daniel: fallosa in tal senso la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, completata anche in questo caso con molteplici patemi così come il quadruplo salchow singolo proposto in apertura. Sfoggiando in linea generale un pattinaggio meno brillante e più macchinoso rispetto a Grassl, il rappresentante della Georgia si è piazzato sesto con 84.37 (44.22, 40.15).

Attenzione al comeback del Canada, merito di un ottimo Stephen Gogolev che, sulla falsa riga di quanto fatto vedere in questa stagione, ha confermato di aver grande confidenza con il corto chiudendo terzo con 92.99 (53.63, 39.36) e portando la sua squadra a -1 dall’Italia al giro di boa. Quarto invece Kevin Aymoz, il quale ha firmato uno short da 88.05 (43.74, 44.31) con una prestazione che non ha consentito alla Francia di passare il taglio.

Ai piani alti è da segnalare la prestazione extralusso del giapponese Yuma “Piuma” Kagiyama. Il Vice Campione Olimpico in carica ha portato ad Assago il cosiddetto “pacchetto completo” presentando un layout rasente la perfezione impreziosito dalla catena quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal quadruplo salchow e dal triplo axel. Tutti elementi valutati con un GOE stellare che gli hanno permesso di volare fino a 108.67 (61.12, 47.55) annichilendo finanche il favoritissimo Ilia Malinin, secondo con 98.00 (52.62, 45.38) a causa di due errori nel triplo axel e nella combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop. La battaglia per l’oro è quindi riaperta.

Quando mancano quattro segmenti alla fine della gara, l’Italia occupa il terzo posto con 28 punti, appunto una lunghezza in più del Canada, adesso quarta a 27. Sono invece tre i sigilli di distanza dalla Georgia, quinta con 25. Lotta apertissima al vertice, con gli USA che adesso mantengono la leadership di un’incollatura sul Giappone (34 contro 33). Tra poco si disputerà la danza libera.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance Q SP SP SP RD 1 United States of America USA 34 9 9 6 10 Q 2 Japan JPN 33 10 10 10 3 Q 3 Italy ITA 28 6 8 8 6 Q 4 Canada CAN 27 8 5 7 7 Q 5 Georgia GEO 25 5 6 9 5 Q 6 France FRA FNR 7 4 4 9 7 Republic of Korea KOR FNR 3 7 – 4 8 People’s Republic of China CHN FNR 4 3 5 2 9 Great Britain GBR FNR 1 1 2 8 10 Poland POL FNR 2 2 3 1