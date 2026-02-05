PARTENZA DECISA! Constantini/Mosaner demoliscono la Corea del Sud nel primo match delle Olimpiadi!

L’Italia ha esordito con una brillante vittoria nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Corea del Sud con il punteggio di 8-4. Amos Mosaner e Stefania Costantini si sono imposti in maniera nitida contro l’insidiosa coppia asiatica, proseguendo così il proprio filotto di vittorie consecutive dopo aver conquistato la medaglia d’oro da imbattuti alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ai Mondiali 2025.

Gli azzurri hanno fatto la differenza tra il terzo e il quarto end, mettendo a segno due e tre punti che hanno messo in seria difficoltà gli avversari. I sudcoreani non hanno mollato la presa e hanno tenuto viva la partita sfruttando il power-play e una sbavatura dei nostri portacolori, ma i padroni di casa erano in totale controllo sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo alla vigilia dell’ultimo end (8-4) e non hanno avuto problemi a conquistare il successo.

I Campioni Olimpici e Campioni del Mondo hanno incamerato un’affermazione fondamentale per la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin a cui prendono parte dieci squadre. Mosaner (che domani sera sarà uno dei portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia d’Apertura) e Constantini torneranno in scena alle ore 19.05 per affrontare il quotatissimo Canada, una delle più grandi pretendenti alle medaglia a cinque cerchi.

LA CRONACA DI ITALIA-COREA DEL SUD

La Corea del Sud muove il punteggio in apertura dell’incontro, portando a casa un punto facendo leva sul vantaggio del martello. Gli azzurri hanno replicato prontamente nella seconda frazione e hanno così pareggiato i conti (1-1), poi i Campioni del Mondo si sono sciolti e hanno alzato sensibilmente il livello tecnico, mettendo costantemente pressione agli avversari e mostrando una netta superiorità. Lo schema tattico del terzo e del quarto end è stato sostanzialmente identico, con l’Italia capace di prendere il largo.

Ottima lettura strategica da parte dei padroni di casa, Costantini mette sul ghiaccio tutta la sua proverbiale precisione e Mosaner fa sentire la potenza dei suoi muscoli, accompagnata da una visione lungimirante del campo di gara. L’Italia mette a segno due punti nella terza frazione (3-1) e ben tre nella quarta, tra l’altro con l’ingresso sul ghiaccio del compasso per l’assegnazione del terzo punto (le due stone erano molto vicine, gli azzurri hanno avuto ragione).

L’Italia conduce per 6-1 alla pausa ed è in sostanziale controllo del confronto, ma la Corea del Sud non demorde e prova ad accorciare le distanze usando il vantaggio del power-play (vengono spostate le due stone abitualmente posizionate sulla linea centrale). Seonyeong Kim e Yeongseok Jeong ci provano, ma non riescono a fare la differenza e portano a casa soltanto un punto (6-2), mentre Mosaner e Costantini marcano due punti di ottima caratura nel sesto parziale e rafforzano il proprio vantaggio (8-2).

Mosaner commette una sbavatura nel settimo end e la Corea del Sud ne approfitta per marcare due punti, riuscendo così ad accorciare le distanze (8-4). La vittoria è in pungo per i Campioni Olimpici di Pechino 2022, che utilizzano il power-play nell’ottavo e ultimo end: si gioca stone su stone, gli azzurri respingono il tentativo disperato degli avversari e con una stone di anticipano portano a casa la preziosa affermazione.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Italia vs Corea del Sud 8-4

Gran Bretagna vs Estonia 10-5

Svezia vs Cechia 7-4

USA vs Norvegia 8-6

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Svezia 2 vittorie (2 partite giocate)

3. Italia 1 vittoria (1 partita giocata)

3. Canada 1 vittoria (1 partita giocata)

3. Svizzera 1 vittoria (1 partita giocata)

3. USA 1 vittorie (1 partita giocate)

7. Norvegia 0 vittorie (2 partite giocata)

7. Cechia 0 vittorie (2 partite giocate)

7. Estonia 0 vittorie (2 partite giocate)

7. Corea del Sud 0 vittorie (2 partite giocate)