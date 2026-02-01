Paris, Franzoni e Schieder nel primo sottogruppo per le Olimpiadi! Che pettorale possono pescare? Casse mina vagante

La discesa libera maschile sarà la prima gara ad assegnare le medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento è per sabato 7 febbraio (ore 11.30) sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli uomini jet si daranno battaglia in uno degli eventi più attesi della rassegna a cinque cerchi. Si tornerà sulla neve nella velocità pura ad appena sei giorni di distanza dall’ultima gara della Coppa del Mondo, disputata oggi a Crans Montana.

Nella località svizzera si è imposto il padrone di casa Franjo Von Allmen, davanti a un brillante Dominik Paris e allo statunitense Ryan Cochran-Siegle. L’Italia ha fornito una brillante prestazione di squadra: Benjamin Jacques Alliod è esploso con un bel quinto posto, Mattia Casse ha chiuso in settima posizione, Florian Schieder ha conclusa in nona piazza, mentre Giovanni Franzoni non è riuscito a interpretare al meglio il tracciato e si è fermata al 20mo posto dopo il grande trionfo nella discesa libera di Kitzbuehel.

Al termine dell’evento odierno si è così delineata la WCSL List di specialità, che contribuirà a determinare i pettorali di partenza in vista della gara dei Giochi. Ricordiamo il regolamento: i primi dieci classificati avranno in dote un numero tra 6 e 15 (estratto a sorte), gli atleti dall’undicesimo al ventesimo posto beneficeranno di un numero tra 1 e 5 e tra 16 e 20 (sempre sorteggiato). Ben tre italiani sono presenti nel primo gruppo di merito: Paris (terzo con 421 punti alle spalle degli svizzeri Marco Odermatt e Von Allmen), Schieder (sesto con 270 punti) e Franzoni (ottavo con 240 punti).

Attenzione a Mattia Casse: è undicesimo con 188 punti e dunque si trova nel secondo sottogruppo, con un po’ di fortuna potrebbe pescare uno dei primi cinque pettorali e dunque avere a disposizione una pista non rovinata in modo da tentare il grande colpaccio in Valtellina.