Pallanuoto, Savona sorprende Brescia ai rigori in Coppa Italia. Sarà finale con la Pro Recco

Alla piscina Sciorba di Genova si apre la Final Four della Coppa Italia 2026 di pallanuoto: semifinali molto diverse tra loro, con la Pro Recco che liquida il Posillipo per 21-6 e nell’ultimo atto di domani affronterà il Savona, che piega ai tiri di rigore il Brescia, sconfitto per 18-17 dopo il 14-14 dei tempi regolamentari. Il derby ligure sarà la finale per il secondo anno consecutivo: lo scorso anno vince la Pro Recco per 11-5 a Napoli.

TABELLINI

PRO RECCO WATERPOLO-RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO 21-6

PRO RECCO WATERPOLO: Nicosia, Di Fulvio 1, Granados Ortega 4, Cannella 4, Fondelli 1, Durik 1, Presciutti, Pavillard 3, Iocchi Gratta 1, Buric 1, Condemi 4, Irving, Negri, Cassia, Demarchi 1. All. Sukno.

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: De Florio La Rocca, Parrella, Nagy, Radovic, Mattiello, Aiello, Renzuto Iodice 2, Cuccovillo 1, Serino, Bertoli 1, Milicic, Rocchino 1, Spinelli, Valle 1, P. Porzio. All. G. Porzio.

Arbitri: Colombo e Petronilli.

Note – Parziali: 3-2, 6-3, 8-1, 4-0. Superiorità numeriche: Pro Recco 5/8 + 2 rigori e Posillipo 2/14 + un rigore. In porta Nicosia (R) e Spinelli (P). Negri subentra a Nicosia ad inizio quarto tempo. Spinelli (P) para un rigore a Condemi a 3’01” del quarto tempo. Spettatori 400 circa. In tribuna il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna.

AN BRESCIA TEAM -BANCO BPM RN SAVONA 17-18 dtr (14-14)

AN BRESCIA TEAM : Baggi Necchi, Del Basso, Guerrato 3, Lodi, Ferrero 5, Popadic 1, Dolce, Gianazza, Alesiani 3, Viskovic 1, Casanova, Giri 1, Massenza Milani, Balzarini. All. Bovo.

BANCO BPM RN SAVONA: Del Lungo, Rocchi, Damonte 3, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Gullotta 1, Bruni 2, Condemi 2, Guidi, Leinweber 2, Marini 1, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini. All. Angelini.

Arbitri: Carmignani e Ercoli.

Note – Parziali: 4-3, 5-3, 3-4, 2-4. Tempi regolamentari conclusi 14-14. Sequenza rigori: Leinweber (S) gol, Balzarini (B) gol; Occhione gol, Ferrero parato da Del Lungo; Bruni palo, Dolce palo; Marini gol, Popadic gol; Rizzo traversa, Del Basso gol; Leinweber gol, Balzarini palo. Usciti per limite di falli Lodi (B) a 2’15 del terzo tempo, Rocchi (S) e Alesiani (B) a 4’58 del quarto tempo, Gianazza (B) a 5’15 del quarto tempo e Figlioli (S) a 7’11 del quarto tempo. Superiorità numeriche: Brescia 7/16 + 2 rigori e Savona 9/19 + 2 rigori. Spettatori 400 circa. In tribuna il commissario tecnico del Settebello Alessandro Campagna.

COPPA ITALIA PALLANUOTO 2026

Semifinali – sabato 7 febbraio

Pro Recco Waterpolo-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 21-6

AN Brescia-Banco BPM RN Savona 17-18 dtr (14-14)

Finali – domenica 8 febbraio

3° posto 16.00 CN Posillipo-AN Brescia

1° posto 21.00 Pro Recco Waterpolo-Banco BPM RN Savona