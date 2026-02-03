Pallanuoto: l’Ungheria vola in finale agli Europei. Battuta ai rigori la Grecia

Si è appena conclusa la prima semifinale degli Europei di pallanuoto femminile in quel di Funchal (Portogallo). A conquistare l’accesso all’ultimo atto che si disputerà giovedì 5 febbraio è l’Ungheria. Battuta ai rigori al termine di un match pieno di emozioni la Grecia campionessa del mondo in carcia con il risultato di 12-11.

Partita molto bloccata, nella quale a prevalere sono le difese e i tanti errori al tiro delle due compagini, vista anche la tensione di una sfida importantissima. Da segnalare anche le performance eccezionali dei due portieri.

Il primo allungo l’Ungheria l’ha messo a segno nel quarto iniziale, chiuso sul vantaggio di 3-1. Le elleniche però si sono riportate sul -1 a metà gara con Xenaki. Risultato che è stato in bilico fino all’ultima frazione, con la stessa Xenaki a trovare il pari sul 6-6. Poi un ulteriore break per le ungheresi con Farago e capitan Keszthelyi. Le elleniche non si sono arrese e con una meravigliosa azione in superiorità numerica hanno centrato il nuovo pareggio sull’8-8 con Plevritou. Partita che è andata verso i rigori. Anche la serie dai 5 metri è piena di colpi di scena: l’eroe è Golopencza che da secondo portiere ribalta la situazione, parando due rigori di fila e lanciando le ungheresi in finale.

L’avversario sarà la vincente del match tra Olanda ed Italia che si disputerà in prima serata.