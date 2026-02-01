Pallanuoto, Carlo Silipo: “È stato un buon match di preparazione verso la semifinale”

Pronto riscatto per la Nazionale italiana femminile di pallanuoto, che volta pagina dopo la sconfitta di ieri contro la Grecia campione del mondo in carica e travolge la Francia nel match decisivo per l’accesso alle semifinali dei Campionati Europei 2026 di Funchal (in Portogallo). Il Setterosa si è imposto per 24-5 sulle transalpine, che hanno rivoluzionato il roster rispetto alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“È stato un buon match di preparazione verso la semifinale. Generalmente in questo torneo abbiamo commesso tanti errori soprattutto in difesa, ma oggi tutta la squadra era molto concentrata anche su quell’aspetto e va bene così. Siamo pronti per dopodomani“, le dichiarazioni a caldo del CT azzurro Carlo Silipo nell’intervista di rito a bordo vasca.

Su cosa è cambiato dalla sconfitta rimediata proprio contro la Francia nella fase a gironi dell’ultima rassegna a cinque cerchi: “Loro hanno cambiato tante giocatrici. Anche noi lo abbiamo fatto, però la Francia non aveva diverse pedine importanti tra cui il portiere e la mancina, quindi per loro non è facile rimanere ad alti livelli“.

“Il risultato era scontato perché i valori sono differenti rispetto alla squadra che ci face male alle Olimpiadi di Parigi. Questi giorni abbiamo lavorato soprattutto sulla difesa che è la nostra fase da migliorare. Ora abbiamo un giorno in più per poter affinare questo aspetto e disputare un’ottima semifinale qualsiasi sia il nostro avversario. C’è una crescita mentale, ora bisogna credere di fare qualcosa di buono. Io credo che ancora qualcosa di buono possa uscire fuori“, le parole di Silipo riportate successivamente dal sito federale.

Italia che chiuderà con ogni probabilità in seconda posizione il gruppo E alle spalle della Grecia e affronterà martedì 3 febbraio una tra Ungheria, Spagna e Paesi Bassi (tutte in lizza per il primo posto nel girone F).