Pallamano, tre squadre condividono la vetta in Serie A1

Nuova giornata in archivio per quanto riguarda la Serie A1, la 16ma delle 22 previste. Tre compagini restano in vetta insieme: Brixen Südtirol, Jomi Salerno e AC Life Style Erice. Tutti hanno regolarmente primeggiato nel fine settimana appena concluso, le tre realtà hanno accumulato per ora 28 punti.

Erice è in ogni caso in vantaggio sulla concorrenza vista una partita da recuperare, il match verrà disputato a metà febbraio. Le siciliane intanto non sbagliano, abili a primeggiare sul campo del Leno per 15-33.

Salerno e Brixen hanno invece risposto presente contro Securfox Ariosto Ferrara (38-16) e Mezzocorona (24-31). Incredibile successo invece per Ali Best Espresso Mestrino che in casa abbatte di un punto la concorrenza del Cassano Magnago (26-25).

Pareggio sul 23-23 per Cellini Padova e Casalgrande Padana. Menzione finale per Germancar Nuoro, in difficoltà in casa durante il significativo match contro Sirio Toyota Teramo (23-30). Settimana prossima un nuovo weekend con tutte le squadre coinvolte. Occhi puntati su l’attesissimo duello per il primato assoluto nella regular season, incontro da non perdere tra Erice e Salerno.

I RISULTATI DEL WEEKEND

Germancar Nuoro – Sirio Toyota Teramo 23-30

Jomi Salerno – Securfox Ariosto Ferrara 38-16

Ali Best Espresso Mestrino – Cassano Magnago 26-25

Casalgrande Padana – Cellini Padova 23-23

Leno – AC Life Style Erice 15-33

Mezzocorona – Brixen Südtirol 24-31