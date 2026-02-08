Pallamano, Serie A1: Cassano Magnago riapre la stagione in vetta

Dopo una lunghissima pausa di cinquanta giorni dovuta alla concomitanza con i campionati europei, la Serie A di pallamano riprende con la sedicesima giornata della regular season, la prima del nuovo anno. Cassano Magnago mantiene il comando in classifica generale, la squadra lombarda riparte alla grande imponendosi per 23-33 contro Loacker Bozen Volksbank.

Pareggia invece Raimond Sassari che in casa non riesce a primeggiare contro Teamnetwork Albatro Siracusa. Il duello per la seconda posizione provvisoria si è concluso con 27 goal segnati da entrambe le compagini, i sardi non sono riusciti a prendersi la rivincita dopo la sconfitta rimediata lo scorso anno.

Sassari resta quindi avanti a Siracusa, mentre Junior Fasano mantiene il quarto posto virtuale dopo aver sconfitto per 31 a 27 Alperia Black Devils. I pugliesi ottengono altri punti importanti, gli atleti di Vito Fovio restano pienamente in corsa per un posto ai Playoffs.

Macagi Cingoli e Conversano svettano rispettivamente contro Sparer Eppan e Publiesse Chiaravalle, rispettivamente per 27-35 e 26-19. Menzione finale per Brixen che supera Pressano in classifica abbattendo per un solo punto la compagine pugliese (31-30).

I RISULTATI DEL WEEKEND

Loacker Bozen Volksbank – Cassano Magnago 23-33

Metelli Cologne – Trieste 31-25

Raimond Sassari – Teamnetwork Albatro Siracusa 27-27

Junior Fasano – Alperia Black Devils 31-27

Conversano – Publiesse Chiaravalle 26-19

Brixen – Pressano 31-30

Sparer Eppan – Macagi Cingoli 27-35