Olympiacos-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Appuntamento oggi per la ventisettesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna gioca in casa dell’Olympiakos. Al Peace and Friendship Stadium, con palla a due alle 20.15, va in scena una partita fondamentale per gli emiliani nella rincorsa a un posto ai play-in dopo il pesante ko casalingo contro il Villeurbanne.

Il ko contro i francesi è stato un duro colpo per i ragazzi di Ivanovic nella corsa alla post season, con il decimo posto lontano tre successi, ma soprattutto duro per il morale, con il Villeurbanne che a Bologna ha vinto per la prima volta in trasferta questa’anno. E una sconfitta arrivata dopo il ko in campionato contro Trento e dopo l’infortunio a capitan Pajola, che terrà a lungo il giocatore lontano dal parquet.

E non sarà facile rialzare velocemente la testa, con l’avversaria di oggi che è una delle candidate non solo ai playoff, ma alle Final Four di Eurolega. Ivanovic si affiderà di nuovo a Carsen Edwards, autore di 20 punti contro il Villeurbanne, a Vildoza, Diarra e Niang, mentre anche in Grecia dovrà rinunciare a Matt Morgan, uno dei pilastri offensivi, per la distorsione subita contro Trento.

Palla a due che verrà alzata al Peace and Friendship Stadium oggi, alle ore 20.15, contro un Olympiacos attualmente secondo in classifica, e capace di vincere 8 delle ultime dieci partite giocate. Diretta tv su Sky Sport Basket, streaming su SkyGO e Now TV. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un possesso della sfida tra Olympiacos e Virtus Bologna.

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2026

Venerdì 6 febbraio

Ore 20.15 — Olympiacos Pireo-Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket

Diretta tv: Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGO, Now TV

Diretta testuale: OA Sport