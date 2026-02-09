Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 9 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (9 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 10.30 e 14.00: combinata a squadre maschile

Partiamo subito da un presupposto. La giornata di lunedì 9 febbraio sarà una delle tre più deboli di tutta l’Olimpiade per l’Italia, ovvero nelle quali sarà alto il rischio di non portare a casa nemmeno una medaglia. La combinata a squadre maschile assegna per la prima volta un titolo ai Giochi. Ogni nazione può schierare quattro differenti coppie, composte da un discesista e da uno slalomista. E’ vero che l’Italia in discesa può schierare gli assi Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ma in slalom appare invece più debole rispetto a tante avversarie: Alex Vinatzer, da sempre incline all’errore, ha perso smalto anche in termini di velocità pura, mentre Tommaso Sala potrebbe far fatica su un pendio non complicato. Insomma, sarebbe una sorpresa vedere gli azzurri sul podio.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Franzoni/Vinatzer 20%

Paris/Sala 5%

FREESTYLE

Ore 12.30: finale slopestyle femminile

Per Maria Gasslitter l’aver raggiunto l’atto conclusivo rappresenta di per sé già un grandissimo traguardo. Le medaglie appaiono fuori portata, non invece un piazzamento nelle prime 8 posizioni. La donna da battere sarà la cinese Ailing Eileen Gu.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Maria Gasslitter 1%