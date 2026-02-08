Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (9 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, lunedì 9 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno cinque i titoli in palio, ovvero quelli della combinata maschile a squadre di sci alpino, dello slopestyle femminile di sci freestyle, dei 1000 metri femminili di speed skating, del big air femminile di snowboard e del trampolino piccolo maschile di salto con gli sci.

Si concluderà il round robin e si disputeranno le semifinali del doppio misto di curling, proseguiranno la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, gli allenamenti dal trampolino piccolo del salto per la combinata nordica, le prove cronometrate del doppio di slittino, e dello skeleton individuale.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (10.30-14.30, 17.30-19.00, 20.30-23.30), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-22.55), Eurosport2 (10.00-23.10), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Lunedì 9 febbraio

08.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 1

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 1

09.00 SLITTINO – Staffetta a squadre, prove cronometrate 1-2

10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-USA, Svizzera-Canada, Norvegia-Corea del Sud, Estonia-Cechia

10.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 1

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, discesa libera

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Giappone

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (prima manche)

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (seconda manche)

13.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 3-4

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, finale (terza manche)

13.53 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 3-4

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre maschile, slalom

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Francia

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, prima manche

17.30 SPEED SKATING – 1000 metri femminili

18.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, trial round

18.05 CURLING – Doppio misto, semifinali

18.35 SLITTINO – Singolo femminile, seconda manche

19.00 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, primo turno

19.20 PATTINAGGIO DI FIGURA – Danza sul ghiaccio, rhythm dance

19.30 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (prima manche)

19.53 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (seconda manche)

20.12 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo maschile, finale

20.17 SNOWBOARD – Big Air femminile, finale (terza manche)

20.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Cechia

Diretta tv: Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (10.30-14.30, 17.30-19.00, 20.30-23.30).

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-22.55), Eurosport2 (10.00-23.10), DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.