Milano Cortina 2026
Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (7 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare
Domani, sabato 7 febbraio, si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: i primi quattro titoli in palio saranno quelli della discesa libera maschile di sci alpino, dello skiathlon femminile di sci di fondo, dei 3000 metri femminili di speed skating, del trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, e del big air maschile di snowboard.
Proseguiranno, inoltre, il round robin del doppio misto di curling, la fase a gironi del torneo di hockey su ghiaccio femminile, e la gara a squadre di pattinaggio artistico, mentre si terranno le prime due manche del singolo maschile dello slittino.
Verranno disputate, inoltre, le prove cronometrate della discesa libera femminile di sci alpino e del singolo femminile di slittino, mentre per lo sci freestyle si terranno le qualificazioni dello slopestyle, sia per gli uomini che per le donne.
Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55) e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI
Sabato 7 febbraio
10.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Gran Bretagna-Canada, Svizzera-Svezia
10.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (prima manche)
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera maschile
11.30 SCI ALPINO – Discesa libera femminile, prova cronometrata 3
11.35 SCI FREESTYLE – Slopestyle femminile, qualificazioni (seconda manche)
12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Giappone
13.00 SCI DI FONDO – Skiathlon femminile
13.30 SLITTINO – Singolo femminile, prove cronometrate 3-4
14.00 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (prima manche)
14.35 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia-Svezia, Estonia-Norvegia, Gran Bretagna-USA, Cechia-Corea del Sud
14.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Svezia
15.05 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, qualificazioni (seconda manche)
16.00 SPEED SKATING – 3000 metri femminili
16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Finlandia
17.00 SLITTINO – Singolo maschile, prima manche
17.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, trial round
18.32 SLITTINO – Singolo maschile, seconda manche
18.45 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, primo turno
19.05 CURLING – Doppio misto, fase a gironi: Italia–Norvegia, USA-Corea del Sud, Canada-Estonia, Svizzera-Cechia
19.30 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (prima manche)
19.45 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, short program maschile
19.53 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (seconda manche)
19.57 SALTO CON GLI SCI – Trampolino piccolo femminile, finale
20.17 SNOWBOARD – Big Air maschile, finale (terza manche)
21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svizzera-Canada
22.05 PATTINAGGIO DI FIGURA – Gara a squadre, free dance
PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai 2 HD (10.05-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.00) e Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.40-17.10, 20.30-23.30).
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.05-22.55), Eurosport2 (17.15-22.55), DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.