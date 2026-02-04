Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (5 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, giovedì 5 febbraio, proseguiranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: continua il round robin del doppio misto di curling, mentre inizia il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Si terranno anche le qualificazioni dello snowboard, gli allenamenti ufficiali di salto con gli sci e le prove cronometrate di sci alpino e slittino.

La giornata si aprirà alle 10.05 con il doppio misto di curling, mentre alle 11.30 si terranno in contemporanea le prove cronometrate delle discese di sci alpino. Alle 12.10 si alzerà il sipario sulla fase a gironi dell’hockey su ghiaccio femminile, mentre alle 14.30 riprenderanno le prove di slittino.

In contemporanea ci saranno una nuova sessione del round robin del doppio misto di curling ed un altro match dell’hockey su ghiaccio, mentre dalle 17.00 sarà la volta degli allenamenti di salto con gli sci e dello slittino, con le prime due prove cronometrate del singolo femminile.

Dalle 19.05 ancora curling, poi dalle 19.30 l’esordio dello snowboard, con le qualificazioni del big air maschile, poi toccherà ancora al salto con gli sci, infine a chiudere la giornata, con l’ultimo match dalle 21.10, sarà l’hockey su ghiaccio femminile.

Per le gare di domani delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai Sport HD (9.50-12.10, 15.15-17.10, 19.00-21.45), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport1 (10.00-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45) e DAZN, Discovery Plus, HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Giovedì 5 febbraio

10:05 CURLING Doppio misto, sessione 2: Gran Bretagna-Estonia, Cechia-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-Italia

11:30 SCI ALPINO Discesa femminile, prima prova cronometrata

11:30 SCI ALPINO Discesa maschile, seconda prova cronometrata

12:10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Svezia-Germania

14:30 SLITTINO Singolo maschile, terza prova cronometrata

A seguire SLITTINO Singolo maschile, quarta prova cronometrata

14:35 CURLING Doppio misto, sessione 3: Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada

14:40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo B, Italia-Francia

16:40 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Stati Uniti-Cechia

17:00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo femminile, primo allenamento ufficiale

17:00 SLITTINO Singolo femminile, prima prova cronometrata

A seguire SLITTINO Singolo femminile, seconda prova cronometrata

19:05 CURLING Doppio misto, sessione 4: Canada-Italia, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Cechia-Gran Bretagna

19:30 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 1a manche

20:00 SALTO CON GLI SCI Trampolino piccolo maschile, primo allenamento ufficiale

20:15 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 2a manche

21:00 SNOWBOARD Big air maschile, qualificazioni: 3a manche

21:10 HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE Gruppo A, Finlandia-Canada

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (9.50-12.10, 15.15-17.10, 19.00-21.45).

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport1 (10.00-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45) e DAZN, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.