Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (10 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, martedì 10 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno nove i titoli in palio, ovvero quelli della combinata femminile a squadre di sci alpino, delle sprint di sci di fondo, dello slopestyle maschile di sci freestyle, della staffetta mista di short track, dell’individuale maschile di biathlon, del doppio misto di curling, del singolo femminile di slittino e della gara a squadre miste di salto con gli sci.

Inizieranno, inoltre, i 500 femminili ed i 1000 maschili dello short track, ci saranno le qualificazioni delle moguls dello sci freestyle, proseguirà la fase a gironi del torneo di hockey femminile, si disputeranno le ultime prove cronometrate dei doppi dello slittino, e si terrà un altro allenamento per il salto della combinata nordica.

Per le gare di domani delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 HD (9.15-13.00, 13.30-20.30, 21.00-23.40) e Rai Sport HD (10.30-14.10, 16.40-19.30, 20.10-22.40), mentre la diretta streaming sarà disponibile su RRai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (9.00-22.50), Eurosport2 (12.15-15.25, 18.00-22.40), DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026 DOMANI

Martedì 10 febbraio

08.00 SLITTINO – Doppio femminile, prove cronometrate 5-6

09.00 COMBINATA NORDICA – Trampolino piccolo, prova 2

09.08 SLITTINO – Doppio maschile, prove cronometrate 5-6

09.15 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, qualificazione

09.55 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, qualificazione

10.30 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, discesa libera

10.30 SHORT TRACK – 500 metri femminile, batterie

11.00 SKELETON – Gara femminile, prova cronometrata 3-4

11.10 SHORT TRACK – 1000 metri maschili, batterie

11.15 SCI FREESTYLE – Moguls maschile, qualificazioni 1

11.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, quarti di finale

11.59 SHORT TRACK – Staffetta mista, quarti di finale

12.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Svezia

12.15 SCI DI FONDO – Sprint maschile, quarti di finale

12.30 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (prima manche)

12.34 SHORT TRACK – Staffetta mista, semifinali

12.45 SCI DI FONDO – Sprint femminile, semifinali

12.57 SCI DI FONDO – Sprint maschile, semifinali

12.59 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (seconda manche)

13.03 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale B

13.10 SHORT TRACK – Staffetta mista, finale A

13.13 SCI DI FONDO – Sprint femminile tc, finale

13.25 SCI DI FONDO – Sprint maschile tc, finale

13.28 SCI FREESTYLE – Slopestyle maschile, finale (terza manche)

13.30 BIATHLON – 20 km individuale maschile

13.30 SKELETON – Gara maschile, prova cronometrata 3-4

14.00 SCI ALPINO – Combinata a squadre femminile, slalom

14.05 CURLING – Doppio misto, finale per il bronzo

14.15 SCI FREESTYLE – Moguls femminile, qualificazioni 1

16.40 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Germania

17.00 SLITTINO – Singolo femminile, terza manche

17.30 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, trial round

18.05 CURLING – Doppio misto: finale per l’oro

18.30 PATTINAGGIO DI FIGURA – Individuale maschile, short program

18.34 SLITTINO – Singolo femminile, quarta manche

18.45 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, primo turno

20.00 SALTO CON GLI SCI – Gara a squadre mista, finale

20.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-USA

21.10 HOCKEY GHIACCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Finlandia-Svizzera

PROGRAMMA OLIMPIADI 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

