Boom di ascolti per la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026: la RAI fa il botto di share

Dato di ascolti clamoroso della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 su Rai1. La rete ammiraglia della tv di Stato, infatti, ha fatto registrare un ascolto complessivo di ben 9.272.000 telespettatori, corrispondenti al 46,2% di share. In pratica, una persona su due che aveva in quel momento la tv accesa si trovava in quel momento a guardare il primo canale nazionale.

Si tratta di un dato che lancia direttamente il confronto non con le edizioni precedenti delle Olimpiadi invernali o estive, ma con qualcosa di accaduto vent’anni fa. Era Torino 2006, quando la cerimonia fu trasmessa da Rai2 e fu seguita da 10.720.000 persone con uno share del 37,2%. Proprio questo raffronto racconta anche il cambiamento della televisione italiana nel corso del tempo, connessa con l’evoluzione della tv, che ora ha una fruibilità molto diversa: ci sono lo streaming, le app OTT e chi più ne ha più ne metta.

Il dato non ancora rilasciato di RaiPlay e quello di Eurosport nelle sue varie attuali accezioni (tramite Discovery+ e HBO Max) non può che rendere maggiore il numero di spettatori. Bisogna ad ogni modo ricordare che, se per RaiPlay ci sarà un’aggiunta di dati per la cosiddetta total audience, i canali di Eurosport, a seguito della loro uscita da Sky, sono usciti anche dalle rilevazioni Auditel.

Ritornando sul discorso legato alla Rai, assieme ai grandi ascolti sono state tante, tantissime le critiche al commento della serata. Dopo l’uscita di Auro Bulbarelli, sostituito a causa dell’aver rivelato che ci sarebbe stata una sorpresa legata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (poi arrivato su un tram guidato da Valentino Rossi), la telecronaca è passata al direttore stesso di RaiSport, Paolo Petrecca, coadiuvato da Fabio Genovesi e Stefania Belmondo. Petrecca, a causa delle numerose inesattezze e incertezze avute durante il suo commento, è stato largamente criticato da una larga fetta degli internauti, tra i quali anche alcuni direttamente coinvolti nella cerimonia.