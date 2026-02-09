Nuoto, Thomas Ceccon e tanti big nel China Swimming Open: un test ‘accattivante’ per il veneto

Il China Swimming Open & National Spring Swimming Championships 2026, in programma dal 19 al 22 marzo al Longgang Universiade Center Natatorium di Shenzhen, si annuncia come uno degli appuntamenti più rilevanti dell’inizio di stagione internazionale. A rendere l’evento particolarmente significativo in casa Italia è soprattutto la presenza di Thomas Ceccon.

L’olimpionico e primatista mondiale dei 100 dorso sarà uno dei punti di riferimento della pattuglia internazionale, in un contesto che per la prima volta apre in modo così deciso ai grandi nomi del nuoto mondiale. Accanto a Ceccon sono infatti attesi campioni come Kyle Chalmers, Jack Alexy, Kate Douglass, Noè Ponti, Regan Smith, Alex Walsh e Gretchen Walsh, dando al meeting cinese un profilo tecnico di altissimo livello e un ruolo chiave nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Per il veneto, l’appuntamento rappresenta un banco di prova importante nella prima fase del nuovo quadriennio olimpico, oltre a un’occasione di confronto diretto con alcuni dei migliori specialisti al mondo.

Il programma promette gare di grande richiamo, a partire dalle prove veloci, dove il pubblico cinese potrebbe assistere a sfide di assoluto prestigio. Sullo sfondo, anche il confronto tra i migliori talenti locali e le stelle internazionali contribuirà a elevare il valore complessivo dell’evento, organizzato dallo Swimming Management Center della General Administration of Sport of China e dalla China Swimming Association.

La partecipazione del fuoriclasse nostrano e degli altri big internazionali conferma la volontà del nuoto cinese di trasformare questo appuntamento in una piattaforma globale, capace di attrarre l’élite mondiale e di affermarsi come meeting di riferimento nel panorama natatorio internazionale.