Nuoto, Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini in evidenza nell’Euro Meet in Lussemburgo

È un periodo di allenamenti e gare per gli atleti di alto livello della vasca, in una stagione che si preannuncia complessivamente più “tranquilla” rispetto alle precedenti, quando era necessario gestire con particolare attenzione il calendario per evitare un’eccessiva saturazione di impegni. Nel 2026 l’appuntamento clou saranno i Campionati Europei di Parigi in vasca lunga, e la programmazione potrà quindi essere orientata di conseguenza.

In quest’ottica, nello scorso fine settimana si è svolto in Lussemburgo un meeting di buon rilievo: l’Euro Meet, manifestazione che spesso ha rappresentato un palcoscenico importante per i grandi nomi del nuoto internazionale. Nell’edizione 2026 sono stati due gli azzurri a mettersi in evidenza: Carlos D’Ambrosio e Alessandro Ragaini, protagonisti di prestazioni degne di nota in diverse specialità.

In particolare, D’Ambrosio si è imposto nei 100 stile libero con l’ottimo crono di 48″36, un tempo di grande valore se rapportato alla fase della stagione. Dopo il secondo posto nei 200 stile libero in 1’48″03, alle spalle del britannico Matthew Richards (1’47″23), l’italo-cubano ha lanciato un segnale significativo, fermando il cronometro su un riscontro non distante dal record della manifestazione, detenuto dal rumeno David Popovici (48″01).

Buoni i risultati anche per Ragaini. Il marchigiano ha chiuso al terzo posto i 200 stile libero, alle spalle di D’Ambrosio (1’48″85), e ha conquistato il successo sia nei 200 farfalla che nei 400 stile libero, dimostrando versatilità su più distanze. I tempi registrati, 1’58″23 nei 200 farfalla e 3’50″66 nei 400 stile libero, non sono ancora straordinari, ma offrono indicazioni incoraggianti sotto il profilo strettamente agonistico.