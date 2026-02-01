Nuoto artistico, Enrica Piccoli e Filippo Pelati chiudono in bellezza gli Assoluti a Riccione

Ultima giornata di gare agli Assoluti invernali di nuoto artistico a Riccione. Il titolo a squadre è andato alle atlete del Banco BPM Rari Nantes Savona, allenate da Federica Sala e Marina Krikunova, che hanno totalizzato 240.6876 punti. A salire sul gradino più alto del podio sono Beatrice Andina, Valentina Bisi, Greta Gitto, Giorgia Macino, Sarah Rizea, Sophie Tabbiani, Flaminia e Giulia Vernice, con il contributo delle riserve Sofia Lucci, Alice Maddalena, Ginevra Marchetti, Giulia Ottonello, Palidoro Baglione e Alice Tissone.

Alle loro spalle, per un distacco minimo di appena 0,9251 punti, si piazza il Busto Nuoto di Stefania Speroni con 239.7625, penalizzato da quattro punti per un contatto con il fondo vasca. Terzo posto per il Città Sport Vicenza guidato da Rossana Rocci, che chiude a quota 214.9083. Ai piedi del podio l’Aurelia Nuoto di Roberta Farinelli: nonostante un BM, la squadra colpisce per scelta tematica, colonna sonora e impatto complessivo (115.2000), fermandosi a 211.0724.

Nel singolo libero hanno brillato Enrica Piccoli e Filippo Pelati, entrambi protagonisti di una doppietta, in linea con quanto già fatto dalla compagna di doppio Lucrezia Ruggiero nella giornata di ieri. Piccoli ha concluso la sua routine con 282.6113 punti, mentre Pelati nella gara maschile ha concluso con 261.6863.

La 27enne di Castelfranco Veneto si conferma campionessa d’Italia migliorando il successo del 2025, mentre il diciottenne di Lagosanto si è preso la rivincita sul compagno di Nazionale Gabriele Minak, che lo aveva preceduto lo scorso anno e che questa volta ha chiuso terzo. Tra i due si è inserito Francesco Cosentino, che ha conquistato la piazza d’onore.