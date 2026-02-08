Non fa male! Constantini/Mosaner si arrendono alla Scozia, ma sono qualificati per la semifinale!

L’Italia si è qualificata alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026: la sconfitta maturata contro la Gran Bretagna non fa male, perché i risultati dagli altri campi (il ko della Svizzera contro la Norvegia, l’affermazione a sorpresa della Corea del Sud sul Canada e il successo degli USA contro la Svezia) hanno assicurato agli azzurri la matematica certezza di rientrare nelle prime quattro posizioni del round robin in corso di svolgimento sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno perso per 9-6, spegnendosi nel finale dopo i tre punti siglati nel sesto end che avevano garantito il momentaneo sorpasso sul 6-5. Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno giganteggiato in regime di power-play nella settima frazione e hanno messo a segno tre punti, neutralizzando poi i tentativi dei padroni di casa nel parziale conclusivo, dove i Campioni del Mondo non sono riusciti a sfruttare al meglio il vantaggio di spostare le stone pre-posizionate al centro.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022 sono incappati nella terza battuta d’arresto della fase a gironi (avevano già ceduto al cospetto di Canada e Svezia nei giorni scorsi) e al momento stazionano in terza posizione nella classifica generale con cinque successi all’attivo (quelli conseguiti contro Corea del Sud, Svizzera, Cechia, Norvegia ed Estonia), alle spalle della Gran Bretagna (8-1, già certa della prima posizione) e degli USA (6-2), alla pari con la Svezia (5-4, ha ultimato le partite) e davanti alla Svizzera (4-4).

I conti sono presto fatti: se gli azzurri dovessero battere gli americani nello scontro diretto di domani (ore 10.05) allora chiuderebbero il round robin in seconda piazza, mentre se lo dovessero perdere finirebbero al quarto posto dietro alla Svezia in virtù dello scontro diretto perso (gli elvetici non sono un fattore, perché anche battendo il Canada rimarrebbero dietro per i testa a testa). Già delineato anche il quadro delle semifinali: Italia-Gran Bretagna e USA-Svezia in caso di ko del binomio tricolore, Italia-USA e Gran Bretagna-Svezia in caso di successo di Mosaner/Constantini nello scontro diretto di domani mattina.

LA CRONACA DI ITALIA-GRAN BRETAGNA

Amos Mosaner e Stefania Constantini riescono a mettere in difficoltà gli avversari con una buona costruzione del gioco in apertura dell’incontro, coprendo bene le proprie stone in casa e gestendo al meglio il vantaggio dell’ultimo tiro, in modo da portare a casa un paio di punti. Bruce Mouat e Jennifer Dodds fanno notare tutto il loro tasso tecnico nel secondo end, rendendo complicata la reazione dei padroni di casa e incamerando tre punti utili per il sorpasso (3-2).

I Campioni del Mondo pareggiano i conti nella frazione successiva (3-3) e poi riescono ad arginare una potenziale grande giocata degli scozzesi, che con l’ultimo tiro riescono solo ad accostare e a portare a casa un solo punto. Si va all’intervallo sul 4-3 in favore della Gran Bretagna, che al ritorno sul ghiaccio strappa una mano da un punto e si issa sul 5-3.

Con le spalle al muro i Campioni Olimpici di Pechino 2022 inventano una giocata magistrale che permette di portare a casa tre punti e di operare il sorpasso sul 6-5, ma la verve degli azzurri si spegne poco dopo: non riescono a contrastare Dodds e Mouat in regime di power-play, concedono tre punti e poi non riescono a ribaltare la situazione utilizzando il power-play, concedendo mano e vittoria.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Gran Bretagna vs Italia 9-6

USA vs Svezia 8-7

Norvegia vs Svizzera 6-3

Corea del Sud vs Canada 9-5

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 8 vittorie (9 partite disputate), qualificata alle semifinali

2. USA 6 vittorie (8 partite disputate)

3. Italia 5 vittorie (8 partite disputate)

3. Svezia 5 vittorie (9 partite disputate)

5. Svizzera 4 vittorie (8 partite disputate)

6. Canada 3 vittorie (8 partite disputate)

6. Corea del Sud 3 vittorie (8 partite disputate)

6. Norvegia 3 vittorie (8 partite disputate)

9. Cechia 2 vittorie (8 partite disputate)

9. Estonia 2 vittorie (8 partite disputate)