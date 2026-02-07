NON È UN FILM! Francesca Lollobrigida nell’Olimpo! Leggendario oro nei 3000 metri, campionessa olimpica!

Il Milano Speed Skating Stadium si tinge d’azzurro per l’impresa titanica di Francesca Lollobrigida, che nel giorno del suo 35° compleanno si mette al collo la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, imponendosi di forza nei 3000 metri femminili, distanza in cui fu d’argento a Pechino 2022.

L’azzurra si prende tutto al termine di una gara condotta con un perfetto crescendo rossiniano, con Lollobrigida che mette la freccia negli ultimi due giri e stampa record olimpico e primato italiano, mettendosi al collo l’oro olimpico con il crono di 3’54″28.

Sverniciata, nell’ottava serie delle dieci in programma, la canadese Valerie Maltais, in testa fino al quinto giro e poi costretta a cedere il passo all’italiana, che alla fine le rifila 2″65, distacco che la relega sul terzo gradino del podio. Tra le due, infatti, si frappone la norvegese Ragne Wiklund, capace di reggere sul ritmo di Lollobrigida fino ad 800 metri dal traguardo, ma poi costretta a capitolare, chiudendo a 2″26, difendendo così l’argento per 0″39.

Giù dal podio, ed anche questa è una notizia, i Paesi Bassi: Joy Beune chiude quarta a 3″84, davanti alla canadese Isabelle Weidemann, quinta a 4.96, ed alla kazaka Nadezhda Morozova, sesta a 6.92. Settima piazza per la belga Sandrine Tas a 6.98, mentre le altre neerlandesi al via sono rispettivamente ottava e nona con Marijke Groenewoud a 7.07 e Merel Conijn a 7.37. Completa la top ten la kazaka Elizaveta Golubeva a 9.02.

Oltre all’argento sui 3000 citato in apertura, in carriera Lollobrigida aveva vinto anche il bronzo olimpico nella mass start, sempre a Pechino 2022: queste medaglie vanno ad affiancarsi all’oro sui 5000 ed al bronzo nella mass start conquistate ai Mondiali di Hamar 2025.

ORDINE D’ARRIVO 3000 METRI FEMMINILI

1 134 Francesca Lollobrigida ITA 3:54.280 (Record olimpico)

2 163 Ragne Wiklund NOR 3:56.540 +2.26

3 113 Valerie Maltais CAN 3:56.930 +2.65

4 152 Joy Beune NED 3:58.120 +3.84

5 115 Isabelle Weidemann CAN 3:59.240 +4.96

6 146 Nadezhda Morozova KAZ 4:01.200 +6.92

7 104 Sandrine Tas BEL 4:01.260 +6.98

8 155 Marijke Groenewoud NED 4:01.350 +7.07

9 154 Merel Conijn NED 4:01.650 +7.37

10 144 Elizaveta Golubeva KAZ 4:03.300 +9.02

11 172 Kaitlyn McGregor SUI 4:04.970 +10.69

12 169 Kseniia Korzhova AIN 4:05.830 +11.55

13 109 Laura Hall CAN 4:06.130 +11.85

14 128 Josie Hofmann GER 4:06.540 +12.26

15 107 Marina Zueva AIN 4:07.090 +12.81

16 126 Violette Braun FRA 4:07.160 +12.88

17 122 Binyu Yang CHN 4:07.620 +13.34

18 137 Momoka Horikawa JPN 4:08.320 +14.04

19 103 Jeannine Rosner AUT 4:08.420 +14.14

20 178 Greta Myers USA 4:13.460 +19.18