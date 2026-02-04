NBA: James Harden scambiato, va ai Cleveland Cavaliers

Dopo alcuni sussulti che si sono già visti nelle scorse notti, arriva una prima vera “bomba” legata al mercato NBA che precede la trade deadline di domani alle 21 italiane. James Harden è stato scambiato: andrà ai Cleveland Cavaliers, mentre i Los Angeles Clippers riceveranno Darius Garland e una scelta futura al secondo giro. A riportare la notizia Shams Charania di ESPN.

Nei fatti, la trade va a rappresentare un’aggiunta importantissima per i Cavaliers, che aggiungono un’opzione di livello enorme a ciò che già avevano, vale a dire Donovan Mitchell. Diventano, Harden e Mitchell, gli unici due compagni di squadra a viaggiare contemporaneamente sopra i 25 punti e i 5 assist di media.

Per Harden si tratterà della sesta franchigia per la quale giocherà, dopo gli Oklahoma City Thunder, gli Houston Rockets, i Brooklyn Nets, i Philadelphia 76ers e, appunto, i Los Angeles Clippers. Garland, invece, non era mai uscito da Cleveland. I Cavaliers lo avevano scelto con la quinta chiamata assoluta al draft del 2019: in tre delle ultime 4 stagioni ha assommato cifre da oltre 20 punti di media in regular season.

Fino ad ora le trade non sono state tantissime, ma è chiaro che le cose cambieranno con l’avvicinarsi della trade deadline. A inizio anno c’era stato il passaggio di Trae Young ai Washington Wizards in cambio di CJ McCollum e Corey Kispert agli Atlanta Hawks. Agli inizi di febbraio, invece, un’altra trade a tema Cavs: Keon Ellis, Dennis Schroder ed Emanuel Miller a Cleveland, mentre i Chicago Bulls hanno ricevuto Dario Saric, una seconda scelta del 2027 e una del 2029 e, infine, i Sacramento Kings hanno ricevuto De’Andre Hunter.

I già citati Hawks si sono assicurati Duop Reath, una seconda scelta del 2027 e una del 2030 in cambio dell’approdo ai Portland Trail Blazers di Vit Krejci. Il già citato Saric da Chicago è poi finito ai Detroit Pistons assieme a Kevin Huerter in cambio di Jaden Ivey; i Pistons hanno poi avuto una prima scelta protetta del 2026 dei Minnesota Timberwolves, che hanno inoltre spedito ai Bulls Mike Conley in cambio di soldi.

Tra le ultime trade realizzatesi, poi, quella che ha portato Nikola Vucevic ai Boston Celtics in cambio di Anfernee Simons, con reciproco scambio di seconde scelte. E, infine, una trade con tantissimi coinvolti: gli Utah Jazz hanno ricevuto Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale e Vince Williams Jr. in cambio dell’approdo ai Memphis Grizzlies di Kyle Anderson, Walter Clayton Jr., Taylor Hendricks, Georges Niang e tre prime scelte future.