NBA, i risultati della notte. OKC e New York superano Denver e Lakers. Bene Boston e Miami

Sono dieci le partite della notte NBA. Prosegue l’ottimo momento dei New York Knicks, che sono arrivati alla sesta vittoria consecutiva dopo aver superato al Madison i Los Angeles Lakers per 112-100. Il migliore per i padroni di casa è OG Anunoby con 25 punti, ma il protagonista inatteso arriva dalla panchina ed è Landry Shamet, che mette a referto 23 punti. Ai Lakers non basta un Luka Doncic da 30 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, mentre LeBron James chiude con 22 punti.

Altra partita molto attesa era quella tra Thunder e Nuggets. A spuntarla è OKC, che supera Denver per 121-111, chiudendo i conti già a fine terzo quarto e poi gestendo la rimonta di Denver. I campioni in carica sono guidati dal solito Shai Gilgeous-Alexander, che mette a referto 34 punti e 13 assist, mentre Nikola Jokic si ferma a 16 punti, 8 assist e 7 rimbalzi in 29 minuti di utilizzo.

Simone Fontecchio parte in quintetto per Miami, ma l’italiano vive una serata negativa al tiro con solo 2 punti in poco più di diciotto minuti di gioco. L’azzurro, però, ci aggiunge anche 7 rimbalzi e 4 assist. Tutto facile per i suoi Heat che travolgono i Chicago Bulls per 134-91 con 20 punti di Bam Adebayo e dello svedese Pelle Larsson.

Tutto molto facile per Detroit e Boston. I Pistons dilagano contro i Brooklyn Nets, vincendo addirittura 130-77 con le doppie doppie di Jalen Duren (21 punti e 10 rimbalzi) e di Cade Cunningham (18 punti e 14 assist). I Celtics, invece, dominano quello che resta dei Milwaukee Bucks, vincendo 107-97 con un Jalen Brown da 30 punti e 13 rimbalzi.

Altra vittoria agevole anche quella dei Cleveland Cavaliers, che vincono sul campo dei Portland Trail Blazers per 130-111 grazie ad una serata clamorosa di Jarrett Allen, che mette a referto 40 punti e 17 rimbalzi. Altro colpo esterno è quello dei Los Angeles Clippers, che vincono sul campo dei Phoenix Suns per 117-93 con un Kawhi Leonard da 25 punti e la doppia doppia di Ivica Zubac da 14 punti e 20 rimbalzi.

Victor Wembanyama segna 25 punti e trascina i San Antonio Spurs alla vittoria per 112-103 sugli Orlando Magic. Si chiude con le vittorie dei Toronto Raptors contro gli Utah Jazz (107-100, 21 punti di RJ Barrett) e degli Washington Wizards sui Sacramento Kings (116-112, 18 punti di Will Riley).

RISULTATI NBA 2026 (2 FEBBRAIO)

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 107-97

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 130-77

Miami Heat – Chicago Bulls 134-91

Toronto Raptors – Utah Jazz 107-100

Washington Wizards – Sacramento Kings 116-112

New York Knicks – Los Angeles Lakers 112-100

Phoenix Suns – Los Angeles Clippers 93-117

Portland Trail Blazers – Cleveland Cavaliers 111-130

San Antonio Spurs – Orlando Magic 112-103

Denver Nuggets – Oklahoma City Thunder 111-121