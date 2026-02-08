NBA, i risultati della notte (8 febbraio): Stephon Castle trascina gli Spurs contro i Mavericks, successi anche per Rockets e Nuggets

Una lunga notte quella completata da poche ore in NBA con ben dieci partite andate in scena a partire dalla serata di ieri sabato 7 febbraio fino alla prima mattina di oggi domenica 8 febbraio: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, con risultati e migliori marcatori.

Successo casalingo dei Brooklyn Nets (14-37) sui Washington Wizards (14-37) per 127-113 con 23 punti di Michael Porter Jr. – 21 punti di Justin Champagnie per i Wizards. Blitz esterno degli Houston Rockets (32-19) contro gli Oklahoma City Thunder (40-13) per 106-112: Alperen Sengun piazza una tripla doppia da 17 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, con 22 punti e 10 rimbalzi di Jabari Smith Jr. e 26 punti di Tari Eason – 17 punti e 14 rimbalzi di Chet Holmgren per i campioni in carica, con 23 punti di Cason Wallace. Rispettano il fattore campo i San Antonio Spurs (36-16) contro i Dallas Mavericks (19-33) per 138-125 con uno scatenato Stephon Castle (40 punti, 12 rimbalzi e 12 assist) e 16 punti con 11 rimbalzi di Victor Wembanyama – 19 punti di Klay Thompson entrato dalla panchina per i Mavericks. Vittoria interna per gli Orlando Magic (27-24) sugli Utah Jazz (16-37) per 120-117 con 23 punti di Paolo Banchero e 21 di Desmond Bane – 27 punti di Lauri Markkanen per gli ospiti e doppia doppia di Isaiah Collier subentrato a partita in corso (20 punti e 10 assist).

Affermazione esterna dei Charlotte Hornets (25-28) contro gli Atlanta Hawks (26-28) col punteggio di 119-126: 26 punti di Miles Bridges e 23 punti di Kon Knueppel, con Jalen Johnson che accarezza la tripla doppia per i padroni di casa (31 punti, 9 rimbalzi e 8 assist). Colpo fuori casa anche per i Denver Nuggets (34-19) contro i Chicago Bulls (24-29) per 120-136 grazie all’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (22 punti, 14 rimbalzi e 17 assist) e ai 28 punti con 11 assist di Jamal Murray – 21 punti e 8 rimbalzi di Mata Buzelis per i Bulls. I Los Angeles Lakers (32-19) vincono di fronte al pubblico amico contro i Golden State Warriors (28-25) per 105-99: 20 punti, 7 rimbalzi e 10 assist di LeBron James e 18 punti di Rui Hachimura decisivi, con 25 punti di Moses Moody per i Warriors. I Philadelphia 76ers (30-22) battono a domicilio i Phoenix Suns (31-22) col punteggio di 103-109: Joel Embiid ancora decisivo con 33 punti e 9 rimbalzi, con Tyrese Maxey che sfiora la tripla doppia (29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist) – 28 punti di Dillon Brooks top scorer per i Suns.

Non tremano in casa i Portland Trail Blazers (25-28) contro i Memphis Grizzlies (20-31) vincendo per 122-115: 29 punti di Jerami Grant e doppia doppia di Donovan Clingan (20 punti e 19 rimbalzi) per Portland, con 25 punti di Olivier-Maxence Prosper e 22 punti di Javon Small per i Grizzlies entrambi subentrati dalla panchina. Nel match che chiudeva la lunga notte NBA i Cleveland Cavaliers (32-21) battono i Sacramento Kings (12-42) per 132-126 con 36 punti di Donovan Mitchell e 29 punti e 10 rimbalzi di Jarrett Allen – 23 punti e 8 assist del neo-arrivato James Harden, con 30 punti di Nique Clifford e 21 punti e 9 assist di Russell Westbrook tra le fila dei californiani.

