NBA, i risultati della notte (3 febbraio): Alterne Sengun decisivo per i Rockets con un doppia doppia, bene anche Hornets e 76ers

Quattro sono le partite andate in scena nella notte per la NBA, con una di queste disputata ancora nella sera di ieri lunedì 2 febbraio: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States nella Lega cestistica più famosa al mondo.

I Charlotte Hornets (23-28) allungano la striscia positiva a sette vittorie consecutive battendo i New Orleans Pelicans(13-39) per 114-95 grazie soprattutto ad un terzo quarto da 29-18 di parziale, con 24 punti e 8 rimbalzi di LaMelo Ball e la doppia doppia sfiorata da Kon Knueppel con 17 punti e 9 rimbalzi – 27 punti di Trey Murphy III e 14 unti con 11 rimbalzi di Zion Williamson tra gli ospiti ma non bastano ad evitare il ko. Blitz esterno degli Houston Rockets (31-17) sul campo degli Indiana Pacers (13-37) per 114-118, con i texani che costruiscono il successo nella seconda frazione da 39-28 che indirizza la sfida sui binari giusti: Alperen Sengun si prende la copertina on una doppia doppia monstre da 39 punti e 16 rimbalzi, con Amen Thompson che accarezza la tripla doppia (16 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) mentre Pascal Siakam è l’ultimo ad arrendersi dei vice-campioni uscenti con 27 punti.

Rispettano il fattore campo i Memphis Grizzlies (19-29) che prevalgono sui Minnesota Timberwolves (31-20) col punteggio di 137-128, con gli ospiti che hanno tentato nella ripresa di riavvicinarsi per impensierire i padroni di casa che hanno respinto ogni assalto conservando un margine di sicurezza nel finale: Jaren Jackson Jr. trascina i suoi con 30 punti e 6 rimbalzi, con Anthony Edwards che piazza 39 punti ma non bastano per ribaltare il risultato al pari di Jaaden McDaniels (29 punti) e Donte DiVincenzo (21 punti). Nel match che chiudeva la notte NBA i Philadelphia 76ers (28-21) fanno la voce grossa a Los Angeles battendo i Clippers (23-26) per 113-128: nonostante l’assenza di Paul George squalificato per 25 partite, è Tyrese Maxey a caricarsi la squadra sulle spalle mettendo a referto 29 punti con il supporto di Dominick Barlow (26 punti e 16 rimbalzi) e di Joel Embiid (29 punti) – 29 punti di Kawhi Leonard e 17 punti di Kobe Sanders tra le fila dei padroni di casa.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 102-95 (giocata il 2 febbraio)

Indiana Pacers-Houston Rockets 114-118

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 137-128

Los Angeles Clippers-Philadelphia 76ers 113-128