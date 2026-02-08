NBA, blitz esterno dei Knicks a Boston, vittoria esterna anche per gli Heat di Fontecchio. Successi per Clippers e Raptors

La NBA ritorna subito in campo oggi domenica 8 febbraio con quattro partite disputate nella serata italiana, in virtù del fatto che stanotte l’America ma non solo si fermerà per assistere al Superbowl tra New England Patriots e Seattle Seahawks che assegna il titolo NFL: andiamo riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.

I New York Knicks (34-19) espugnano il TD Garden di Boston battendo i Celtics (34-19) col punteggio di 89-111, indirizzando la sfida sui binari giusti già dal primo quarto chiuso sul 24-35: Jalen Brunson decisivo con 31 punti e 8 rimbalzi, con 19 punti di Josh Hart – 26 punti di Jaylen Brown e 19 punti di Derrick White tra le fila dei padroni di casa, con 10 punti e 13 rimbalzi di Baylor Scheierman. Fanno saltare il fattore campo anche i Miami Heat (28-26) contro i Washington Wizards (14-38) per 101-132 grazie soprattutto ad un secondo parziale da 19-37: Bam Adebayo top scorer con 22 punti e 8 rimbalzi, con 21 punti di Norman Powell e la doppia doppia di Kel’El Ware (19 punti e 14 rimbalzi) – 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist per il nostro Simone Fontecchio in 19’ sul parquet entrando dalla panchina, con 14 punti di Tristan Vukcevic per i Wizards subentrato a partita in corso.

Successo casalingo dei Toronto Raptors (32-22) sugli Indiana Pacers (13-40) per 122-104: dopo un primo tempo equilibrato i canadesi premono sull’acceleratore nella ripresa con un terzo quarto da 44-26 di parziale e prendono un margine di sicurezza per respingere gli assalti degli avversari nel finale, con 25 punti e 14 rimbalzi di uno scatenato Scottie Barnes e 20 punti di RJ Barrett – 18 punti di Pascal Siakam e 15 di Jay Huff tra i vice-campioni uscenti. Nell’ultimo match che chiudeva il programma Los Angeles Clippers (24-27) prevalgono sui Minnesota Timberwolves (32-21) col punteggio di 96-115 trovando il vantaggio decisivo nelle due frazioni centrali (3-31 e 17-26 i parziali interni) senza concedere diritto di replica ai padroni di casa: Kawhi Leonard piazza una prestazione monstre da 41 punti e 8 rimbalzi, con 15 punti di John Collins – Anthony Edwards ultimo ad arrendersi per i Timberwolves con 23 punti.

RISULTATI NBA 2026 (8 FEBBRAIO)

Boston Celtics-New York Knicks 89-111

Washington Wizards-Miami Heat 101-132

Toronto Raptors-Indiana Pacers 122-104

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 96-115