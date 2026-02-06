NBA 2026, i risultati della notte: vittorie di Lakers e Golden State, ottava di fila per Charlotte

Sono otto le partite della notte NBA. Dopo aver terminato il loro viaggio ad Est, i Los Angeles Lakers tornano a casa e superano 119-115 i Philadelphia 76ers in un match che si è deciso nell’ultimo quarto con l’allungo decisivo di LeBron e compagni. James ha chiuso con una doppia doppia da 17 punti e 10 assist, mentre il protagonista è stato Austin Reaves con 35 punti dalla panchina. La notizia peggiore per i Lakers è l’infortunio al ginocchio di Luka Doncic, che non è più tornato in campo dopo essere andato negli spogliatoi nel secondo quarto. A Philadelphia non sono bastati i 35 punti di Embiid e la doppia doppia di Tyrese Maxey (23 punti e 13 assist).

In attesa ancora dei grandi colpi di mercato, Trae Young ed Anthony Davis, i Washington Wizards superano a sorpresa i Detroit Pistons per 127-117 e lo fanno grazie soprattutto alla panchina, che dà un contributo fondamentale con i 20 punti di Will Rilyey e i 18 di Sharife Cooper; mentre per i Pistons il migliore è Cade Cunningham con 30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist.

Una delle squadre più in forma di tutta la lega è Charlotte, con gli Hornets che sono arrivati all’ottava vittoria consecutiva, battendo 109-99 in trasferta gli Houston Rockets. Il protagonista principale è il rookie Kon Knueppel, che ha messo a referto 24 punti, mentre a Houston non sono bastati i 31 punti Kevin Durant.

Victor Wembanyama firma 29 punti e 11 rimbalzi e trascina i San Antonio Spurs alla vittoria 135-123 contro i Dallas Mavericks di un Cooper Flagg da 32 punti. Con un parziale di 22-5 i Golden State Warriors ribaltano completamente la partita e vincono in casa dei Phoenix Suns per 101-97 senza Steph Curry e con un Pat Spencer da 20 punti.

Un canestro a tre secondi dalla fine di Nigel Alexander-Walker regala la vittoria agli Atlanta Hawks per 121-119 sugli Utah Jazz in un match che ha visto anche la tripla doppia in casa Hawks di Jalen Johnson con 22 punti, 16 rimbalzi e 15 assist. Vincono poi anche gli Orlando Magic per 118-98 sugli Utah Jazz con una tripla doppia di Jalen Suggs (15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist) e anche i Toronto Raptors sui Chicago Bulls per 123-107 con 33 punti di Brandon Ingram.

RISULTATI NBA 2026 (6 FEBBRAIO)

Detroit Pistons – Washington Wizards 117-126

Orlando Magic – Brooklyn Nets 118-98

Atlanta Hawks – Utah Jazz 121-119

Toronto Raptors – Chicago Bulls 123-107

Houston Rockets – Charlotte Hornets 99-109

Dallas Mavericks – San Antonio Spurs 123-135

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 119-115

Phoenix Suns – Golden State Warriors 97-101