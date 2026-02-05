NASCAR, Ryan Preece vince il ‘Clash’ al Bowman Gray Stadium

Dopo un ritardo di tre gironi per maltempo, neve e freddo nello specifico, il Bowman Gray Stadium ha ospitato per la seconda volta il ‘Clash‘, evento non valido per il campionato che come da tradizione apre la lunga stagione dedicata alla NASCAR Cup Series. Ryan Preece si è imposto sulla concorrenza, il migliore dopo una breve pausa dovuta alla pioggia

La competizione si è divisa in due parti, la seconda è stata segnata da un tracciato bagnato. La Ford Mustang #60 RFK Racing dell’americano ha scavalcato a meno di 50 giri dalla conclusione la Chevy Camaro #88 Trackhouse Racing di Shane van Gisbergen, il neozelandese è successivamente precipitato in classifica in seguito ad un contatto.

Preece, senza bandiere gialle, non è più stato ripreso da nessuno ed ha potuto regalare la prima gioia nel ‘Clash’ alla squadra di Jack Roush dal 1999. Il 35enne ottiene la prima affermazione in carriera in un evento della NASCAR Cup Series sulla falsariga di quanto accaduto a Jeff Gordon (1994) ed a Denny Hamlin (2026). Entrambi i piloti vinsero infatti l’esibizione di febbraio prima di imporsi in almeno una prova delle trentasei previste.

William Byron, protagonista nella prima parte dell’evento insieme al campione 2025 e compagno di squadra Kyle Larson, ha completato secondo con la propria Chevy #24 Hendrick Motorsports. Ryan Blaney (Penske Ford #12) ha chiuso terzo battendo il messicano Daniel Suarez (Spire Motorrsport Chevrolet #7) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11).

L’attenzione si sposta ora sulla Daytona 500, prima prova della regular season in programma settimana prossima. Ricordiamo che mercoledì 11 febbraio verranno disputate le qualifiche che precederanno i ‘Duels’, competizioni organizzate per stabilire la griglia di partenza dalla terza alla quarantesima posizione.