NASCAR, cambia il calendario 2026 con l’abbandono del Charlotte Roval

La NASCAR e Speedway Motorsports, società che gestisce il Charlotte Motor Speedway, hanno deciso togliere dal calendario 2026 della Cup Series e delle altre due categorie nazionali il ‘Roval‘.

Negli ultimi anni la seconda delle due tappe dell’anno nell’impianto di Concord si è sempre disputata all’intero di un particolare road course. La pista, modificata negli anni, sarà accantonata a favore di un ritorno su ovale, una competizione che chiaramente avrà una distanza inferiore rispetto alla tradizionale ‘Coca-Cola 600’ prevista nel mese di maggio.

Martin Truex Jr ha vinto nel 2017 l’ultima corsa autunnale disputata nel catino di un miglio e mezzo che sorge nello Stato del North Carolina. Tra i piloti in attività nella NASCAR Cup Series 2026 vantano un successo anche Joey Logano (2015) e Brad Keselowski (2013).

L’uscita del Charlotte Roval ha un peso specifico importante. Non ci saranno quindi road course nell’ultima e decisiva parte del campionato, denominata ‘Chase’ e non più ‘Playoffs’ come accaduto fino allo scorso anno.

In totale sono quattro i ‘non ovali’ su trentasei prove. Restano il Circuit of The Americas, l’inedito street circuit di San Diego, la pista di Sonoma ed il Watkins Glen International che si sposta da agosto a maggio. Potrebbe tornare nel 2027 anche Città del Messico, round tolto nel 2026 in seguito alla scomoda concomitanza con i Mondiali di calcio.