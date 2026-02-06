Nadia Battocletti sconfinata: settimo record italiano, autentica perla rara! Staffilata sui 1500, ma sfuma la vittoria

Nadia Battocletti ha eguagliato il record italiano dei 1.500 metri in sala in occasione del Meeting di Madrid, tappa valida per il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’argento olimpico e mondiale dei 10.000 metri ha corso in 4:03.59, lo stesso crono siglato lo scorso anno da Marta Zenoni in Lussemburgo e appropriandosi, anche se in maniera condivisa, del settimo primato nazionale dopo quelli dei 3.000 metri (all’aperto e al coperto, 8:26.27 e 8:30.82), dei 5.000 e dei 10.000 metri (14:23.15 e 30:38.23), oltre che dei 5 km e dei 10 km su strada (14:32 di primato europeo e 31:10).

La Campionessa d’Europa di cross ha aperto la propria stagione agonistica sotto a un tetto nella capitale spagnola, dopo aver dettato legge nella rassegna continentale di corsa campestre a Lagoa, alla BOclassic di Bolzano e al Campaccio nell’ultimo mese e mezzo. La fuoriclasse trentina ha corso da protagonista nell’impianto iberico, tentando l’affondo risolutivo a 350 metri dal traguardo, ma non è riuscita a staccare l’etiope Birke Haylom, che a metà dell’ultima tornata ha operato il sorpasso ed è andata a vincere in 4:02.37. Alla nostra portacolori è mancata un po’ di brillantezza nel finale, su una distanza per lei decisamente più breve del solito.

Nadia Battocletti ha demolito il proprio personale nella specialità in sala (4:20.44 datato 2021, quando non era ancora nell’elite internazionale), mentre sui 1500 metri all’aperto vanta un personale di 3:58.15 (quattro centesimi dal primato nazionale). La 25enne tornerà in pista il prossimo 19 febbraio a Lievin (Francia) sui 3000 metri, per inseguire il minimo necessario per partecipare ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Nella stessa gara va annotata la prova di Ludovica Cavalli, quarta con il personale di 4:06.387 (quarta azzurra di sempre).