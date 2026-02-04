MotoGP
MotoGP, risultati e classifiche Test Sepang 2026: tutti i tempi e i distacchi dei due giorni
A Sepang, in Malesia, passa agli archivi la seconda delle tre giornate di Test della MotoGP: lo spagnolo Joan Mir e l’azzurro Franco Morbidelli abbattono il muro dell’1’57” e scendono sotto il miglior tempo fatto segnare ieri dall’iberico Marc Marquez.
Mir svetta in 1’56.874, precedendo Morbidelli, secondo in 1’56.983, mentre ieri Marquez aveva chiuso in testa in 1:57.018. Si migliora rispetto a ieri, quando era stato secondo dietro lo spagnolo, l’italiano Fabio Di Giannantonio, che oggi è terzo in 1’57.049.
Per quanto concerne gli altri italiani, oggi Marco Bezzecchi è sesto in 1’57.141 e fa meglio di Francesco Bagnaia, ottavo in 1’57.302, anche se va sottolineato come entrambi facciano meglio della prima giornata. In top ten anche Enea Bastianini, decimo in 1’57.550, appena davanti a Luca Marini, 11° in 1’57.565.
CLASSIFICA TEST MOTOGP MALESIA 2026 – 2a GIORNATA
1 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’56.874 11 32 341.7
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’56.983 12 27 0.109
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’57.049 8 32
4 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.116 17 31 0.242 0.067 338.5
5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.126 12 29 0.252 0.010 336.4
6 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’57.141 24 35 0.267 0.015 342.8
7 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’57.274 20 28 0.400 0.133 334.3
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’57.302 13 21 0.428 0.028 340.6
9 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’57.376 23 35 0.502 0.074 334.3
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’57.550 12 27 0.676 0.174 339.6
11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.565 11 28 0.691 0.015 339.6
12 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’57.664 19 22 0.790 0.099 341.7
13 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.753 13 32 0.879 0.089 337.5
14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’58.346 3 23 1.472 0.593 339.6
15 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.386 14 30 1.512 0.040 341.7
16 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’58.566 2 24 1.692 0.180 334.3
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’58.571 6 19 1.697 0.005 338.5
CLASSIFICA TEST MOTOGP MALESIA 2026 – 1a GIORNATA
1 Marc MARQUEZ 1:57.018 +0.000 Ducati Ducati Lenovo Team
2 Fabio DI GIANNANTONIO 1:57.274 +0.256 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
3 Maverick VIÑALES 1:57.295 +0.277 KTM Red Bull KTM Tech3
4 Alex MARQUEZ 1:57.487 +0.469 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP
5 Marco BEZZECCHI 1:57.524 +0.506 Aprilia Aprilia Racing
6 Luca MARINI 1:57.569 +0.551 Honda Honda HRC Castrol
7 Joan MIR 1:57.693 +0.675 Honda Honda HRC Castrol
8 Francesco BAGNAIA 1:57.720 +0.702 Ducati Ducati Lenovo Team
9 Fabio QUARTARARO 1:57.869 +0.851 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
10 Franco MORBIDELLI 1:58.068 +1.050 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team
11 Johann ZARCO 1:58.140 +1.122 Honda Castrol Honda LCR
12 Enea BASTIANINI 1:58.161 +1.143 KTM Red Bull KTM Tech3
13 Brad BINDER 1:58.194 +1.176 KTM Red Bull KTM Factory Racing
14 Jack MILLER 1:58.252 +1.234 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
15 Pedro ACOSTA 1:58.313 +1.295 KTM Red Bull KTM Factory Racing
16 Alex RINS 1:58.320 +1.302 Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team
17 Ai OGURA 1:58.613 +1.595 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
18 Raul FERNANDEZ 1:58.659 +1.641 Aprilia Trackhouse MotoGP Team
19 Diogo MOREIRA 1:58.682 +1.664 Honda Pro Honda LCR
20 Toprak RAZGATLIOGLU 1:58.887 +1.869 Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP
21 Lorenzo SAVADORI 1:58.908 +1.890 Aprilia Aprilia Racing
22 Andrea DOVIZIOSO 2:00.681 +3.663 Yamaha Yamaha Factory Racing
23 Augusto FERNANDEZ 2:01.054 +4.036 Yamaha Yamaha Factory Racing