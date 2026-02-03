MotoGP, Jorge Martin: “Non ho ancora l’ok dei dottori, ma tornerò sulla moto molto presto”

Jorge Martin comincerà in ritardo il lavoro di preparazione e adattamento alla nuova moto rispetto agli altri protagonisti della MotoGP, avendo dovuto saltare i test ufficiali di Sepang in seguito al doppio intervento chirurgico effettuato a metà dicembre (uno allo scafoide sinistro e uno alla clavicola destra). Il campione mondiale del 2024, reduce da una terribile prima stagione in Aprilia condizionata da una lunga serie di infortuni, proverà a recuperare in tempo per prendere parte al Gran Premio di Thailandia (27 febbraio-1 marzo) che aprirà il Motomondiale 2026.

“Mi sento meglio che a Valencia, l’ultima volta che ho corso. Non ho ancora l’ok dei dottori ma tornerò sulla moto molto presto e inizierò a preparare la stagione. Dopo Valencia ho iniziato a non sentirmi a mio agio fisicamente, così ho fatto dei controlli e ho capito che erano necessarie altre due operazioni: è stata la decisione giusta“, spiega Martinator nel ruolo di osservatore speciale dei test malesi.

“Il piano è essere in Thailandia. Aprilia ha fatto un grande lavoro: sono qui perché voglio essere coinvolto nel lavoro del team, prepararmi mentalmente alle corse e capire cosa è meglio e cosa è peggio per arrivare pronto in Thailandia“, aggiunge il 28enne nativo di Madrid ai microfoni di Sky Sport durante la prima giornata dei test ufficiali a Sepang.

Sulla recente indiscrezione che lo indica ormai prossimo ad un accordo con Yamaha per il 2027: “È molto divertente sentire i rumors e cosa dice la gente, ma se sono qui oggi è perché sono completamente concentrato sulla stagione 2026. Ovviamente è normale che una parte del mio entourage lavori per il mio futuro ma non so ancora niente e ci stiamo ancora lavorando“.