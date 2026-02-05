MotoGP, Alex Marquez precede Bezzecchi nel day-3 dei test di Sepang. Marc Marquez davanti a Bagnaia

Calato il sipario sulla terza e ultima giornata di test sulla pista di Sepang (Malesia), dedicata alla MotoGP. Lo spagnolo Alex Marquez, in sella alla Ducati Gresini, ha ottenuto il miglior tempo di 1’56″402, a precedere di 0″124 l’Aprilia di Marco Bezzecchi e di 0″383 la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. L’iberico non è andato lontano dal record della pista di Francesco Bagnaia (1’56″337).

Una dimostrazione di forza delle Ducati, se si considera che la top-5 è chiusa dalle due Rosse ufficiali del campione del mondo in carica, Marc Marquez (+0″387), e di Bagnaia (+0″527). Entrambi i centauri del Team Factory di Borgo Panigale si sono concentrati sul lavoro di messa a punto sulla lunga durata e la loro simulazione sui long run è stata molto simile.

Pecco è stato migliore in termini di costanza sotto l’1’58”, mentre Marc ha toccato punte di prestazioni migliori. Da notare come la moto di Borgo Panigale e Aprilia siano state quelle ad aver raggiunto le velocità di punta migliori, con la Casa di Noale che ha sfoggiato un codone “multi-ali” sulla RS-GP a certificare il grande lavoro dal punto di vista aerodinamico.

In top-10 troviamo anche l’altra Ducati VR46 di Franco Morbidelli, distanziata di 0″728 dalla vetta, mentre Enea Bastianini, con la KTM Tech3, è stato l’ultimo del gruppo citato (10° a 0″888). Scuderia austriaca in cui il migliore è stato l’iberico Pedro Acosta, ottavo a 0″851.

In tono un po’ più dimesso la Honda rispetto a ieri, con l’iberico Joan Mir nono a 0″866, mentre Luca Marini ha terminato 16° a 1″403. Chiaramente, sono tutte valutazioni che vanno fatte anche sulla base del lavoro effettuato. Indubbiamente, in difficoltà è la Yamaha. Costretta a non girare per un problema tecnico sulle moto ieri, la Casa di Iwata è tornata a lavoro quest’oggi, priva dell’infortunato Fabio Quartararo e con evidenti problemi di potenza del motore, visto il differenziale col vertice. Il migliore della scuderia dei tre diapason è stato Alex Rins (12°).

CLASSIFICA TEST MOTOGP SEPANGA 2026 (DAY-3)

1. Alex Marquez Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP 1:56.402 +0.000

2. Marco Bezzecchi Aprilia Aprilia Racing 1:56.526 +0.124

3. Fabio Di Giannantonio Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:56.785 +0.383

4. Marc Marquez Ducati Ducati Lenovo Team 1:56.789 +0.387

5. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:56.929 +0.527

6. Franco Morbidelli Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team 1:57.130 +0.728

7. Raul Fernandez Aprilia Trackhouse MotoGP Team 1:57.245 +0.843

8. Pedro Acosta KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:57.253 +0.851

9. Joan Mir Honda Honda HRC Castrol 1:57.268 +0.866

10. Enea Bastianini KTM Red Bull KTM Tech3 1:57.290 +0.888

11. Ai Ogura Aprilia Trackhouse MotoGP Team 1:57.326 +0.924

12. Alex Rins Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1:57.580 +1.178

13. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:57.590 +1.188

14. Maverick Viñales KTM Red Bull KTM Tech3 1:57.599 +1.197

15. Johann Zarco Honda Castrol Honda LCR 1:57.601 +1.199

16. Luca Marini Honda Honda HRC Castrol 1:57.805 +1.403

17. Jack Miller Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 1:58.156 +1.754

18. Toprak Razgatlioglu Yamaha Prima Pramac Yamaha MotoGP 1:58.326 +1.924

19. Diogo Moreira Honda Pro Honda LCR 1:58.476 +2.074

20. Lorenzo Savadori Aprilia Aprilia Racing 1:58.902 +2.500

21. Augusto Fernandez Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP Team 1:59.278 +2.876