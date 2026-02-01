Milano sorride in Serie A1: Paola Egonu e Rebecca Piva dirompenti, Danesi pimpante e Firenze va ko

Milano ha travolto Firenze con un perentorio 3-0 (25-13; 25-20; 25-15) nell’incontro valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile, infilando il 17mo successo stagionale in campionato e confermandosi al terzo posto in classifica generale con 52 punti, a otto lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano. Le meneghine hanno rispettato il pronostico della vigilia contro le toscane, che sono in piena lotta per meritarsi la qualificazione ai playoff scudetto e che sono incappate nel secondo ko di fila dopo quello inatteso di settimana scorsa contro San Giovanni in Marignano.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini, che mercoledì sera saranno impegnate nel decisivo big match di Champions League contro l’Eczacibasi Istanbul (chi vincerà si qualificherà direttamente ai quarti di finale), hanno preso in mano le redini dell’incontro già in avvio dei tre set e hanno creato un solto importante senza dare l’impressione di faticare più di tanto, chiudendo così i conti in un’ora di gioco sostanzialmente a senso unico. L’unico momento di incertezza ha avuto luogo sul 18-14 della seconda frazione, quando le padrone di casa hanno piazzato la rimonta (19-19) prima di crollare in una finale caratterizzato dai colpi di Piva ed Egonu.

La palleggiatrice Francesca Bosio ha mandato in doppia cifra tutte le sue attaccante: 17 punti (3 muri) per la schiacciatrice Rebecca Piva, 15 punti (2 muri) per Paola Egonu e 14 punti per il martello Khalia Lanier. Al centro si sono distinte Anna Danesi (5 punti) ed Hena Kurtagic (8 punti, 3 muri), mentre tra le fila di Firenze le migliori sono state Nausica Acciarri (9), Alice Tanase (8) e Jolien Knollema (12).