Milano si blocca sul 7-2 nel tie-break e si fa schiacciare da Karakurt: l’Eczacibasi vola, servono i playoff in Champions League

Milano ha inscenato una battaglia campale contro l’Eczacibasi Istanbul di fronte ai 5.100 spettatori che hanno gremito l’Allianz Cloud per gustarsi il testa a testa decisivo per l’assegnazione del primo posto nella Pool C della Champions League di volley femminile. Si trattava di una partita da tutto o niente: chi avrebbe vinto si sarebbe garantito la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione continentale, mentre chi avrebbe perso sarebbe stato costretto a disputare i playoff.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno lottato per 122 minuti, ma sulla lunga distanza hanno capitolato per 3-2 (20-25; 25-18; 25-16; 21-25; 15-13) e ora dovranno affrontare le greche dell’Olympiacos (già battute per due volte nella fase a gironi) in un confronto andata-ritorno per meritarsi l’approdo ai quarti di finale. Le meneghine partiranno con tutti i favori del pronostico, ma si dovranno sobbarcare un turno in più che potrebbe farsi sentire nelle gambe visti i tanti impegni di questa intensa annata agonistica.

Milano è stata brava a risalire da 1-2 e a trascinare la contesa al tie-break, dove si è anche issata sul 7-2. Proprio sul più bello, però, la Numia ha frenato sotto i colpi della scatenata Karakurt e ha commesso qualche sbavatura di troppo (10-10). Egonu e Piva hanno piazzato il 13-12 di forza, ma poi Karakurt si è issata a paladina del sestetto allenato da coach Giulio Bregoli: due muri consecutivi su Egonu e diagonale vincente per spedire l’Eczacibasi ai quarti di finale.

A Milano non sono bastate la bomber Paola Egonu (22 punti, 3 muri), le schiacciatrici Rebecca Piva (18) e Khalia Lanier (15), le centrali Anna Danesi (11) ed Hena Kurtagic (6) sotto la regia di Francesca Bosio. A trascinare l’Eczacibasi ci hanno pensato le attaccanti Magdalena Stysiak (21 punti) ed Ebrar Karakurt (21), 10 punti a testa per Sinead Jack-Kisal e Yaprak Erkek.

CLASSIFICA POOL C: Eczacibasi Istanbul 5 vittorie (14 punti), Milano 4 vittorie (14 punti), Olympiacos 3 vittorie (8 punti), Zeleznicar 0 vittorie (0 punti). Eczacibasi ai quarti di finale, Milano ai playoff.