Merit Adigwe polmone di Conegliano nel turnover, Sillah impattante: vittoria contro Macerata in Serie A1

Conegliano ha giganteggiato contro Macerata di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (25-20; 25-16; 25-15) nel match valido per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa, reduci dall’affermazione contro le turche dello Zeren Spor Ankara valsa la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League, hanno proseguito il proprio cammino in campionato senza particolari inciampi, imponendosi in poco più di un’ora di gioco e infilando la ventunesima vittoria nel torneo.

Una settimana dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia, le Pantere hanno allungato di forza nel cuore dei tre set e non hanno lasciato scampo alle marchigiane, che si trovano in uno stranissimo limbo, visto che sono allo stesso tempo in lotta per qualificarsi ai playoff scudetto (-3 dall’ottavo posto) e per evitare la retrocessione (+4 sulla penultima posizione). Le ragazze di coach Daniele Santarelli svettano in testa alla classifica generale, dopo possono fare affidamento su sei lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci (impegnata sul campo di Chieri nel big match di questo turno).

Turnover tra le fila delle Campionesse d’Italia, visto che non sono scese in campo la palleggiatrice Joanna Wolosz, l’opposto Isabelle Haak, la schiacciatrice Zhu Ting e la centrale Cristina Chirichella. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto italiano Merit Adigwe (18 punti, 5 muri), la schiacciatrice slovena Fatoumatta Sillah (16 punti) e il martello brasiliano Gabi (12 punti) sotto la regia di Jenna Ewert, che ha ben sfruttato anche le centrali Marina Lubian (8) e Sarah Fahr (6). Tra le fila di Macerata le migliori sono state Suvi Katriina Kokkonen (10) e Clara Decortes (11).