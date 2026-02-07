Milano Cortina 2026

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: subito argento e bronzo per l’Italia!

Roberto Santangelo

Pubblicato

2 minuti fa

il

Giovanni Franzoni / IPA Sport
# Paese O A B T.
1 Svezia 1 1 0 2
2 Svizzera 1 0 0 1
3 Italia 0 1 1 2
4 Norvegia 0 0 1 1
# Totale 2 2 2 6
