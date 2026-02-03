Mattia Furlani galattico: stampa una misura granitica, batte Tentoglou e vince a Ostrava a un passo dal world lead

Mattia Furlani ha vinto da vero fuoriclasse la gara di salto in lungo che ha animato il Meeting di Ostrava, tappa valida per il World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala). Il Campione del Mondo si è rimesso in gioco dopo aver firmato la miglior prestazione mondiale stagionale una decina di giorni fa (8.33 metri a Parigi) e si è confermato su altissima livelli nell’impianto della località ceca, facendo capire di essere in uno stato di forma fisica davvero significativo quando siamo soltanto al 3 febbraio e mancano quasi due mesi ai Mondiali Indoor (20-22 marzo a Torun, Polonia).

L’azzurro ha inscenato una magnifica progressione, tramortendo la quotatissima concorrenza sulla lunga distanza. Primi due tentativi di rodaggio per cercare di familiarizzare con la pedana (7.95 e 7.81), poi carbura e alza l’asticella con i brillantissimi 8.21 e 8.22. Al termine di quelle due prove si è portato al comando della gara, ma ha subito subito due sorpassi millimetrici: prima da parte del bulgaro Bozhidar Saraboyukov (8.21, ma 8.02 come seconda misura) e poi dal greco Miltiadis Tentoglou (8.23). Il nostro portacolori vuole a tutti i costi il successo e sa che può limare qualcosina per conquistare l’ambito successo.

Mattia Furlani ascolta i suggerimenti della mamma-allenatrice Khaty Seck, imposta una rincorsa di eccellente caratura tecnica, imbecca bene l’asse di battuta e alza sensibilmente la propria parabola, atterrando a 8.30 metri: primo posto di forza, ad appena tre centimetri dalla sua world lead. All’ultima rotazione i suoi rivali non riescono a impensierirlo e poi il 21enne chiuderà con 7.95, staccando da molto lontano e andando poi a festeggiare la seconda vittoria consecutiva in questa annata agonistica, incominciata nel miglior modo possibile per il bronzo olimpico di Parigi 2024.

Mattia Furlani si è fermato a nove centimetri dal proprio personale assoluto (lo scorso anno in occasione dei trionfali Mondiali di Tokyo) e a sette centimetri dalla suo primato in sala (8.37 il 16 febbraio 2025 a Torun), quello odierno è il nono riscontro complessivo della carriera. Oggi è riuscito a battere Tentoglou (8.23 per il Campione Olimpico di Tokyo 2020 e Parigi 2024) e Saraboyukov (8.21 per il Campione d’Europa Indoor, colui che lo scorso anno sconfisse proprio il nostro portacolori per un centimetro durante la rassegna continentale al coperto).