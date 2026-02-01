Mattia Casse: “Linea più abbondante, decimi persi. Sono in crescita, guardiamo avanti”

Ancora ottimi segnali da Mattia Casse alla vigilia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Per lui arriva un convincente settimo posto nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera, che ha peraltro regalato all’Italia un poker di uomini jet nella top ten. Ed è un segnale fortissimo in vista di quanto accadrà tra pochi giorni nel contesto a cinque cerchi.

Queste le dichiarazioni di Casse alla Rai: “Mi sembrava quasi il contrario mentre scendevo, poi dopo era totalmente diverso. Peccato, ho sciato bene, sicuramente qua sotto una linea più abbondante nelle ultime curve ha fatto perdere quei 2 decimi per fare 4°-5°, ma in generale veramente bene, al passo coi primi. Significa che sono in crescita, guardiamo avanti“.

E poi si sofferma sulle questioni legate alla competizione che verrà alle Olimpiadi: “Gara secca, sicuramente un terreno favorevole agli italiani. Ognuno corre per sé, vediamo di fare il massimo e poi vedremo al traguardo“.

Un parere anche sulla squadra italiana in linea generale: “Sicuramente anche per Alliod, per la prima volta nei 30, ha solidificato la sua posizione nella WCSL, il prossimo anno è tranquillo. Anche Domme bene, Giovanni è lì davanti, ma oggi era magari un po’ trattenuto. Però ci siamo“.