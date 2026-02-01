Matteo Berrettini riparte dalla terra rossa: allenamenti ripresi e rientro fissato in Sudamerica?

Matteo Berrettini rimette finalmente piede in campo e lo fa guardando avanti, lasciandosi alle spalle settimane complicate. Dopo lo stop forzato che lo ha costretto a saltare l’Australian Open 2026, il tennista romano ha ripreso gli allenamenti sulla terra rossa, segnando un passaggio chiave verso il ritorno nel massimo circuito internazionale del tennis.

Il romano non ha ancora disputato match in questa stagione. A fermarlo, a pochi giorni dall’esordio a Melbourne contro Alex De Minaur, è stato l’ennesimo problema ai muscoli addominali, una tipologia di infortunio che negli ultimi anni ha più volte inciso sulla sua continuità. Questa volta, però, Berrettini ha scelto di non forzare e di pianificare con attenzione il rientro.

La strategia è chiara: ripartire dal rosso e farlo lontano dai riflettori europei. Il finalista di Wimbledon 2021 potrebbe volare in Argentina per preparare il ritorno in gara, con il primo appuntamento fissato all’ATP 250 di Buenos Aires, in programma dal 9 al 15 febbraio. Una scelta che sorprende solo in parte, vista la volontà di ritrovare ritmo e sensazioni su una superficie che in passato gli ha regalato risultati e fiducia.

Un primo segnale concreto è arrivato alcuni giorni fa, quando Berrettini è stato avvistato in campo durante una sessione di allenamento sul mattone tritato. A condividere il campo con lui Gianluca Bellezza, giovane tennista torinese classificato 2.2 e seguito dal coach Federico Maccari. Proprio Bellezza ha documentato il momento con una foto pubblicata sui social, diventata rapidamente la conferma visiva del ritorno all’attività del campione romano.

Il calendario sudamericano di Berrettini, se le condizioni fisiche lo permetteranno, sarà intenso e senza pause. Dopo Buenos Aires, l’azzurro dovrebbe spostarsi a Rio de Janeiro per l’ATP 500 dal 16 al 22 febbraio, per poi completare la trasferta a Santiago del Cile, dove è previsto un ulteriore ATP 250 dal 23 febbraio al 1° marzo.

L’obiettivo è dichiarato, anche se non espresso a parole: ritrovare continuità, condizione atletica e fiducia, costruendo passo dopo passo il proprio rientro. La terra rossa sudamericana potrebbe rappresentare il punto di ripartenza di un percorso che Berrettini spera possa finalmente restare lontano dagli infortuni e riportarlo stabilmente ai livelli che gli competono.