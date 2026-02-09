Mathilde Gremaud da campionessa in carica, Eileen Gu da volto simbolo: chi vincerà lo slopestyle delle Olimpiadi? Italia con Gasslitter

Sarà lo sci freestyle ad assegnare le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di lunedì 9 febbraio: la finale dello slopestyle femminile inizierà alle ore 12.30 con la prima manche, proseguirà alle ore 12.59 con il secondo atto e alle ore 13.28 sarà dato il via alla terza run sulle nevi di Livigno. Lo sport che mette in palio il maggior numero di titoli ai Giochi è pronto per incoronare la prima Campionessa Olimpica di questa edizione: si preannuncia un confronto particolarmente serrata per l’ambito scettro.

Tutto lascia pensare a un duello tra la svizzera Mathilde Gremaud e la cinese Ailing Eileen Gu, rispettivamente prima e seconda nel turno preliminare con i punteggi di 79.15 e 75.30. Da una parte la 26enne elvetica, Campionessa Olimpica di Pechino 2022 in questa specialità e Campionessa del Mondo in carica. Dall’altra la 22enne asiatica, apprezzatissima modella e volto simbolo dello sci freestyle (nonché terza sportiva più pagata al mondo secondo Forbes), che nei Giochi casalinghi trionfò nel Big Air e nell’halfpipe, mentre nello slopestyle dovette accontentarsi dell’argento.

I primi due gradini del podio dovrebbero essere in favore di Gremaud e Gu, che in stagione si sono spartite le vittorie a Stubai e a Laax in Coppa del Mondo. Attenzione, però, a non sottovalutare la britannica Kirsty Muir, che lo scorso 9 gennaio si impose a Snowmass in un evento del massimo circuito internazionale itinerante e che in qualifica è stata terza con 64.98: potrebbe inventarsi una magia se si creeranno determinate condizioni. Si butteranno nella mischia per una medaglia anche la statunitense Avery Skinner, la cinese Linshan Han, la finlandese Anni Karava e la canadese Megan Oldham.

La nostra Maria Gassliter è stata bravissima a qualificarsi alla finale con il 12mo punteggio (54.66), l’ultimo utile per accedere all’atto conclusivo. L’altoatesina, che in stagione è stata quinta a Snowmass e a Laax (è la sua prima stagione in Coppa del Mondo ed è all’esordio alle Olimpiadi), proverà a stupire: ambire alle posizioni di vertice sarà molto complicato, ma la 19enne ha tutte le carte in regola per ben esprimersi. Flora Tabanelli ha deciso di non cimentarsi nello slopestyle dopo l’infortunio rimediato a novembre e punterà tutto sul Big Air, disciplina di cui è la Campionessa del Mondo in carica.