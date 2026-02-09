Mathilde Gremaud batte Gu in un duello da brividi e vince lo slopestyle alle Olimpiadi, Maria Gasslitter in top-10

Mathilde Gremaud ha vinto la gara di slopestyle, che ha delineato il primo podio dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La svizzera si è imposta sulle nevi di Livigno con il punteggio di 86.96, conseguito nella seconda run dopo un avvio da 83.60, e ha così conquistato la sua seconda medaglia d’oro consecutiva in questa ai Giochi in questa disciplina dopo quella messa al collo quattro anni fa a Pechino.

La Campionessa del Mondo in carica ha messo la testa davanti alla cinese Ailing Eileen Gu, che in apertura della gara si era espressa in 86.58 e aveva messo pressione alla grande avversaria nell’annunciatissimo duello della vigilia. La modella asiatica e volto iconico della disciplina a livello internazionale ha poi commesso degli errori nella seconda prova (23.00) e nella terza, nel tentativo di piazzare il controsorpasso, è caduta sulla prima struttura (1.65).

Mathilde Gremaud ha incominciato nel miglior modo la sua avventura a cinque cerchi, mentre Gu si deve accontentare della piazza d’onore come a Pechino e ora proverà a rifarsi tra halfpipe e Big Air, discipline in cui è la Campionessa Olimpica. La medaglia di bronzo è stata conquistata dalla canadese Megan Oldham (76.46), che ha regolato di misura la britannica Kirsty Muir (76.05), mentre la cinese Mengting Liu ha chiuso in quinta posizione (67.46), appena davanti alla svizzera Giulia Tanno (65.85).

La nostra Maria Gasslitter ha concluso al decimo posto con il punteggio di 52.45, ottenuto nella seconda run e distinguendosi per il coraggio nell’eseguire un’evoluzione imparata da poco, portandola per la prima volta in gara nell’occasione più importante. La promettente altoatesina, al suo debutto ai Giochi, ha commesso qualche sbavatura nella prova iniziale (50.33) e un errore nel turno successivo, mentre in chiusura è caduta sul salto conclusivo (26.53).

Ammessa all’atto conclusivo con il 12mo e ultimo riscontro utile, la 19enne è stata brava a risalire un paio di posizioni e a meritarsi una prestigiosa top-10 ai Giochi, dopo che nel corso della stagione era riuscita ad accedere all’atto conclusivo in Coppa del Mondo in un paio di occasioni. Ricordiamo che Flora Tabanelli, detentrice della Sfera di Cristallo di park&pipe, ha deciso di non cimentarsi nello slopestyle dopo l’infortunio accusato a novembre e di concentrarsi esclusivamente sul Big Air, disciplina di cui è la Campionessa del Mondo in carica e dove proverà a fare saltare il banco.