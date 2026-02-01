Mathieu van der Poel sempre più nella storia del ciclocross. Nuovo trionfo ai Mondiali, quinto un clamoroso Filippo Fontana

L’ultimo capolavoro di una carriera da leggenda? Non è ancora ufficiale il suo addio al ciclocross, ma nel caso Mathieu van der Poel è riuscito a salutare con l’ennesima impresa, una stagione da sogno culminata con un altro titolo iridato. Ai Mondiali di Hulst arriva il successo numero otto, corridore più vincente di sempre nella manifestazione.

Davanti al pubblico di casa la vittoria è arrivata alla sua maniera, dominando. All’attacco sin dal primo giro, il fuoriclasse neerlandese ha guadagnato margine su tutti chiudendo la pratica con un vantaggio esorbitante. Un vero e proprio re di questo sport.

Alle spalle di van der Poel ecco un altro beniamino del pubblico: eccellente la prova di Tibor Del Grosso che si prende l’argento davanti a Thibau Nys, un podio praticamente scritto alla vigilia. Tre olandesi tra i primi quattro, con Joris Nieuwenhuis quarto.

La quinta piazza è tricolore ed è un risultato clamoroso. In una gara dal livello stellare Filippo Fontana trova la performance migliore della carriera: il campione d’Italia disputa una prova meravigliosa e chiude in top-5.