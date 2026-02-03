Marta Zenoni accarezza il record italiano dei 1500: esordio convincente in sala

Marta Zenoni ha fatto il proprio debutto stagionale, cimentandosi sui 1500 metri al Meeting di Ostrava, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto). L’azzurra ha fornito una prestazione solida nell’impianto ceco, accarezzando il già suo record italiano sulla distanza in sala: lo scorso anno si espresse in 4:03.59 in Lussemburgo, in questa occasione ha fermato il crono su 4:03.77.

Appena 18 centesimi hanno separato la bergamasca dal suo primato, a dimostrazione di una condizione di forma già convincente quando mancano meno di due mesi ai Mondiali Indoor (dal 20 al 22 marzo a Torun, Polonia). La Campionessa d’Europa nella staffetta di cross è rimasta nel gruppetto di testa fino al suono della campana, poi non ha resistito alle progressione delle africane e ha perso qualche metro.

Marta Zenoni è stata brava a stringere i denti nel giro conclusivo e ha concluso al quinto posto, facendo intuire di avere tutte le carte in regola per migliorarsi nelle prossime settimane. A vincere la gara è stata l’etiope Birke Haylom (4:00.62, miglior prestazione mondiale stagionale), che ha preceduto le connazionali Saron Berhe (4:01.23, record del mondo juniores) e Haregeweyn Kalayu (4:01.92), quarta piazza per la portoghese Salomé Afonso (4:01.98, record nazionale).