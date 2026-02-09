Maria Gasslitter: “Un’emozione la finale olimpica, veramente speciale qualificarsi. Continuerò a dare il mio meglio”

C’è anche un pezzo d’Italia nella finale del freeski slopestyle femminile. Lo porta nell’ultimo atto Maria Gasslitter, 19 anni, una partecipazione olimpica nella quale raggiunge la finale. E pazienza se finisce decima: non è una questione di presente, ma di futuro. E di un sorriso con il quale l’ultimo atto è stato affrontato, mettendo anche in mostra elementi provati molto recentemente per la prima volta.

Queste le dichiarazioni della giovane italiana ai microfoni di Rai2: “Ho sbagliato un po’ il take, già in aria ho capito che ero un po’ piatta e dovevo cercare di metterlo giù, ma è andata così, non posso farci niente, so quello che ho sbagliato e quello che posso migliorare“.

Sulle sensazioni di aver raggiunto la finale al primo colpo nella rassegna olimpica: “Incredibile, un’emozione. Non ci avrei mai pensato prima, è bellissimo già essere riuscita a qualificarmi per le Olimpiadi. Per le finali, poi, è bellissimo“.

Ora il ritorno in Coppa del Mondo dopo i fasti a cinque cerchi: “Di sicuro. Anche entrare subito in finale alle Olimpiadi è qualcosa di veramente speciale. Continuerò a sciare, a divertirmi e mentre scio a dare il mio meglio“.

Cosa le ha trasmesso la madre (è figlia di Petra Moroder, argento iridato nelle gobbe nel 1993): “Di sicuro l’amore per questo sport: posso essere alla partenza e dire che posso partire e divertirmi a fare quello che mi piace di più al mondo“.