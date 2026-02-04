Marco Bezzecchi: “Stiamo andando bene, ma c’è ancora molto lavoro da fare”.

Termina in sesta posizione l’Aprilia di Marco Bezzecchi nella seconda delle tre giornate di Test della MotoGP, in corso di svolgimento a Sepang, in Malesia: il centauro italiano affida all’ANSA le impressioni di questa importantissima fase prestagionale.

L’azzurro traccia un bilancio positivo delle prime due giornate di lavoro: “Sono molto contento, perché al momento le cose stanno andando abbastanza bene. È chiaro, però, che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, perché c’è ancora molto lavoro da fare“.

Gli step da affrontare nella terza ed ultima giornata a disposizione: “Ci mancano ancora diverse cose da provare e più riusciremo a testarle, meglio sarà, così nell’ultimo giorno di test potremo fare dei run leggermente più lunghi per valutare anche il comportamento delle gomme“.