Malagò spiega i benefici economici di Milano Cortina 2026: “Valore aggiunto di 5 miliardi”

Giovanni Malagò non ha dubbi. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 saranno un successo dentro e fuori gli impianti sportivi. Il Presidente della Fondazione è infatti convinto degli enormi introiti che genereranno i Giochi nel territorio italiano, prendendo come punto di riferimento una serie di studi di ricerca svolti in ambito universitario.

Non a caso, intercettato dalla testata Milano Finanza, l’ex Presidente del CONI ha posto l’accento sui benefici economici scaturiti dalla rassegna a cinque cerchi: “Sarà un successo – ha detto Malagò – A livello economico ci saranno nell’immediato formidabili benefici per il Paese: ci sono studi di tre Università che indicano valori tra 5,2 e 5,5 miliardi di euro di valore aggiunto e circa 36.000 nuovi addetti. L’edizione è un unicum nella storia dei Giochi e un modello innovativo e coraggioso per gli eventi sportivi che verranno”.

L’autorità ha poi rimarcato la particolarità della rassegna a cinque cerchi, spalmata su uno spazio geografico più esteso: “È l’Olimpiade dei territori, basata su un approccio improntato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle infrastrutture esistenti: permette di ottimizzare le risorse, ridurre l’impatto ambientale e offre all’Italia l’opportunità di raccontarsi attraverso molteplici identità e culture”.

Malagò ha infine aggiunto: “Ci sono due Olimpiadi. La prima va dal 6 al 22 febbraio e dal 6 al 15 marzo (ovvero i Giochi Paralimpici, n.d.r). Poi comincia una seconda Olimpiade, legata al concetto di legacy, dalla promozione dei valori olimpici alla riqualificazione delle infrastrutture, che negli anni potranno accogliere manifestazioni sportive, concerti, grandi eventi“.