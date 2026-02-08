Lukas Hofer: “Ultimi quattro anni tosti, medaglia speciale. Ho fatto bene a tenere duro”

Lukas Hofer e il destino: alla fine, forse, c’è anche quello. Ad Anterselva, nei Mondiali 2020, c’era stato per lui l’argento nella staffetta mista. E oggi, ancora ad Anterselva, alle Olimpiadi di Milano Cortina, ancora argento, ancora nella staffetta mista. Per uno dei veterani della spedizione azzurra un cammino che si apre col sorriso.

Queste le parole raccolte dalla FISI: “Gli ultimi quattro anni sono stati tosti e questa medaglia oggi è speciale: mi fa capire che ho fatto bene a tenere duro e a non mollare. Sono riuscito a difendermi su un giro così corto che alla mia età non è facile da gestire rispetto ai più giovani. C’era abbastanza tensione al tiro, ma dopo i due errori ho fatto un reset veloce e ho ritrovato l’efficienza per mantenermi in zona medaglia“.

In buona sostanza, è il racconto di anni complicati, che però in questa fattispecie, e proprio nell’ultima parte della carriera, sono stati sostanzialmente tolti dalla mente in quella che è stata una bella seconda frazione, fondamentale per il risultato finale.

Si tratta della sua terza medaglia olimpica, dopo i bronzi di Sochi 2014 e Pyeongchang 2014 sempre nella staffetta mista. Questa si aggiunge alle quattro medaglie mondiali raccolte tra 2011 e 202, all’interno di un cammino agonistico ormai davvero lunghissimo.