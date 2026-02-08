Lucia Dalmasso regala all’Italia il bronzo nel PGS femminile! Maderova conquista l’oro

Al termine di una fase finale spettacolare e ricca di colpi di scena, la medaglia d’oro nel PGS femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stata conquistata da una straordinaria Zuzana Maderova. La giovane ceca è riuscita a superare nella Big Final l’austriaca Sabine Payer (+0.83), vincendo il primo titolo olimpico della sua giovane carriera.

Il percorso della 22enne di Liberec è iniziato battendo agli ottavi la tedesca Cheyenne Loch ed ai quarti la più quotata tedesca Ramona Theresia Hofmeister. In semifinale, invece, è riuscita a superare Elisa Caffont, prima di anticipare nell’ultimo atto Sabine Payer. L’austriaca si deve accontentare così dell’argento olimpico, al termine di un’ultima run piena di errori.

Arriva però anche la medaglia per l’Italia a distanza di ventiquattro anni, ed è di bronzo. Nella Small Final, Lucia Dalmasso è riuscita a battere nel derby la connazionale Elisa Caffont (+0.11), conquistando un prezioso bronzo olimpico nel PGS al termine di una finalina equilibrata fino alla fine. In precedenza, Dalmasso era stata superata in semifinale da Payer mentre, come detto, Caffont ha dovuto cedere alla Maderova.

Eliminata invece agli ottavi, nel derby con Dalmasso, Jasmin Coratti. Grande sorpresa della giornata è l’eliminazione ai quarti di finale dalla grande favorita della vigilia, Ester Ledecka. La bi-campionessa olimpica, dopo aver dominato le qualifiche, non è riuscita a coronare il sogno del terzo titolo olimpico, uscendo di scena nella sfida contro Payer.