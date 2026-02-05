Lotta
Lotta, Emanuela Liuzzi sfiora la zona podio alle Ranking Series di Zagabria
Si apre anche a livello internazionale la stagione 2026 della lotta: scattano le Ranking Series di Zagabria, in Croazia, in corso all’Arena Zagreb, già sede dei Campionati del Mondo. La prima azzurra a salire sulle materassine è Emanuela Liuzzi, impegnata nella categoria di peso olimpica dei -50 kg.
Negli ottavi di finale l’azzurra supera senza patemi l’azera Asmar Jankurtaran, sconfitta per superiorità tecnica dopo 4’08”, con incontro interrotto sul punteggio di 14-3 (nella femminile e nello stile libero lo stop arriva al raggiungimento dei 10 punti di scarto).
Nei quarti di finale Liuzzi, però cede il passo all’atleta individuale neutrale Elizaveta Smirnova, che supera l’azzurra ai punti con lo score di 9-5. L’atleta di passaporto russo, però, successivamente viene eliminata in semifinale e per l’italiana svanisce l’ipotesi del ripescaggio.